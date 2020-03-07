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تكنولوجيا

منافس لـ واتساب.. 5 معلومات لا تعرفها عن أفضل تطبيق مراسلة في العالم

السبت 07/مارس/2020 - 11:00 م
5 معلومات لا تعرفها
5 معلومات لا تعرفها عن أفضل تطبيق مراسلة فى العالم
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ندى على
بعد ازدياد وتيرة المشكلات الأمنية التى يواجهها مستخدمو تطبيق التراسل الفورى WhatsApp ،واتساب، والذين قد وصل عددهم إلى حوالى 2 مليار مستخدم حول العالم.

وتعتبر مشكلات الخصوصية التى يواجهها المستخدمين، تمثل عوامل قلق كبيرة، وذلك بعد تعرض عدد كبير منهم لانتهاك الخصوصية، حيث كانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من موظفيها الابتعاد عن تطبيق واتساب وعدم استخدامه.

كما اتجهت عدد من الدول إلى منع تطبيق واتساب، حيث قامت دولتين عربيتين هما الإمارات العربية المتحدة وسوريا بحظر تطبيق واتساب

ويعتبر تطبيق Signal من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية أمانا وخصوصية، وينصح به العديد من خبراء التكنولوجيا في العالم. 

وإليك أكثر 5 مزايا يتمتع بها تطبيق المراسلة Signal 

1- يعد تطبيق Signal تطبيقا مجانيا حيث يمكن للمستخدمين تنزيله من على Google Play Store بالنسبة لهواتف الأندرويد أما بالنسبة لهواتف أيفون فيمكن تنزيله من على App Store. 

2- يوفر تطبيق Signal عامل تشفير قوى للرسائل، كما يمكنه تشفير المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو التى تتم عن طريق التطبيق، ويقوم بإخفاء الرسائل للأشياء التى لا تريد ظهورها. 

3- طلبت المفوضية الأوروبية من موظفيها الابتعاد عن تطبيق واتساب وعدم استخدامه ، واستخدام تطبيق Signal بدلا منه، للحفاظ على بيانات الموظفين، حيث تم اختراق عدد كبير من الدبلوماسيين والمسئولين.

4- تسمح محادثات المجموعات في تطبيق Signal للأدمن بالقيام بإضافة أو إزالة أي عضو ، بحيث لن يستطيع  أى عضو في المجموعة بعد الخروج من الحصول على البيانات الموجودة في المجموعة ، والتى تخص الأعضاء الآخرين. 

5- وصل عدد تحميل تطبيق Signal حول العالم  أكثر من 10 ملايين مرة. 


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