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اقتصاد

البنك المركزي: 76.12 مليار جنيه إجمالي خصوم وأصول البنوك في ديسمبر الماضي

الأحد 08/مارس/2020 - 09:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

تراجع صافي الأصول والخصوم للبنوك بنهاية ديسمبر الماضي إلى 76.121 مليار جنيه مقابل 82.11 مليار جنيه في نوفمبر السابق له بفارق 5.99 مليار جنيه، ومقارنة بـ 73.41 مليار جنيه في أكتوبر 2019 بفرق2.711 مليار جنيه.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية سجلت 321.92 مليار جنيه في نهاية ديسمبر السابق مقابل 324.4 مليار جنيه في نوفمبر 2019 ومقارنة بـ 308.4 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.


وبلغ صافي الخصوم الأجنبية للبنوك نحو 245.8 مليار جنيه مقابل 242.3 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 234.99 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.

 

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