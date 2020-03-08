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مرأة

فتت حصوات الكلى وتخلص من الألم بتناول كوب من هذا الخليط

الأحد 08/مارس/2020 - 04:13 ص
مشروب يخرج حصاوى
مشروب يخرج حصاوى الكلى من الجسم
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أسماء عبد الحفيظ
يشعر بعض الأشخاص بالألم الشديد، وذلك من خلال معاناتهم مع الإصابة بحصوات الكلى، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرص على تناول هذا المشروب يوميا، إذا كنت لا تعاني من مرض السكر، وإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانين من مرض السكر عليك بتناول هذا المشروب دون إضافة العسل عليه .

كشف موقع " power of positivity" عن مشروب طبيعي يساعد فى التخلص من حصوات الكلى .

وصفة زيت البقدونس وعسل النحل

- مكونات مشروب زيت البقدونس للكلى:
- 1/2 ملعقة زيت البقدونس
- ملعقة عسل نحل
- عصير ليمونة مع بشر قشرها
- ملعقة زيت الزيتون


- الطريقة:
- قلبي المكونات السابقة جدًا مع بعضها البعض.
- ضعي المكونات في برطمان محكم الغلق واحفظيه في الثلاجة.
- تناولي ملعقة على الريق وقبل النوم بـ30 دقيقة.
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