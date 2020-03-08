نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تحظر إعلانات الكمامات الطبية.. اشتري iphone 7 بـ 2300 جنيه

ينشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع صدى البلد الإخبارى أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث و أجدد التقنيات المختلفة والتى نستعرضها فى النشرة التالية.
ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن شركة فيسبوك ستحظر بشكل مؤقت كل إعلانات أقنعة الوجه الطبية أو ما يعرف بالكمامات الطبية، كجزء من المحاولة في منع استخدام موقعها لاستغلال مخاوف الناس من فيروس كورونا.
يحلم الملايين من عشاق علامة آبل الأمريكية الفاخرة بإقتناء أحد إصدارات الهاتف الأشهر فى العالم آيفون، إلا أن سعر هواتف آيفون المرتفع يمنعهم من تحقيق ذلك، لكن الفرصة مازالت سانحة لإقتناء آيفون 7 بسعر إستثنائى.
لا شك أن الجميع من محبى هواتف أيفون ينتظرون بفارغ الصبر، هاتف أيفون الجديد، خاصة بعد تأثر إنتاج شركة أبل بسبب فيروس كورونا التى اضطرها إلى غلق مصانعها في الصين أكثر من مرة، والتى تقوم بتصنيع أجزاء مهمة جدا من هواتف أيفون.
بعد تفشى فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، حيث وصلت حصيلة الدول التى انتقل إليها فيروس الالتهاب الرئوى المميت إلى أكثر من 94 دولة حول العالم، على رأسها الصين، وكوريا الجنوبية وإيران.
بعد ازدياد وتيرة المشكلات الأمنية التى يواجهها مستخدمو تطبيق التراسل الفورى WhatsApp ،واتساب، والذين قد وصل عددهم إلى حوالى 2 مليار مستخدم حول العالم.
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسميا إصدار سلسلتها الجديدة من أجهزة التليفزيون للعام الحالى 2020، بدقة 8K.
قدمت شركة جوجل عرض مغرى لمحبي الألعاب، من خلال خدمة الألعاب التى تقدمها الشركة Stadia ، وذلك لكل مالكى أجهزة Chromecast Ultra أو كروم كاست ألترا.
كشفت شركة SQFMI عن ساعتها الذكية الجديدة التى تحمل إسم ووتشي، مع تقنية جديدة بسعر منافس حيث تعمل شاشتها بالحبر الإلكتروني، مقابل سعر إستثنائى بقيمة 55 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 850 جنيهًا مصريًا.
قبل عشرة سنوات من الآن، قام دايفيد وانج David Wang من مدونة لينكس على الآيفون، أن يقوم بحيلة مذهلة وذلك بتثبيت نظام تشغيل أندرويد "Android"، الجيل الأول من iPhone.
أعلنت شركة Infinix ،إنفينيكس، عن هاتفها الجديد Infinix S5 Pro من فئة الهواتف المتوسطة، والذى تستهدف به العديد من المراهقين والشباب، من حيث السعر، بالإضافة إلى إمكانياته التكنولوجية العالية.
أعلنت شركة أوبو Oppo اليوم، خلال الحدث الرسمي الذي كشفت فيه عن نسختي Find X2، عن أولى ساعاتها الذكية في السوق Oppo Watch والتي تبدو لحد كبير شبيهة بساعة آبل.
تطبيق WhatsApp Plus، واحد من أبرز التطبيقات الشائعة التي ينتظرها كثيرون من عشاق خدمة التراسل الفوري واتساب حول العالم، وهو نسخة معدلة كليا من التطبيق الرئيسي المملوك لشركة فيسبوك، لكن بالعديد من الميزات التى تنقص التطبيق الاساسي.