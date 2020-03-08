نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تحظر إعلانات الكمامات الطبية.. اشتري iphone 7 بـ 2300 جنيه





لعدم نشر الخوف.. فيسبوك تحظر إعلانات الكمامات الطبية

ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن شركة فيسبوك ستحظر بشكل مؤقت كل إعلانات أقنعة الوجه الطبية أو ما يعرف بالكمامات الطبية، كجزء من المحاولة في منع استخدام موقعها لاستغلال مخاوف الناس من فيروس كورونا.



سعر استثنائي.. اشتري iphone 7 بـ 2300 جنيه

يحلم الملايين من عشاق علامة آبل الأمريكية الفاخرة بإقتناء أحد إصدارات الهاتف الأشهر فى العالم آيفون، إلا أن سعر هواتف آيفون المرتفع يمنعهم من تحقيق ذلك، لكن الفرصة مازالت سانحة لإقتناء آيفون 7 بسعر إستثنائى.

تعرف على مواصفات وموعد إصدار هاتف iPhone 12 Pro الجديد

لا شك أن الجميع من محبى هواتف أيفون ينتظرون بفارغ الصبر، هاتف أيفون الجديد، خاصة بعد تأثر إنتاج شركة أبل بسبب فيروس كورونا التى اضطرها إلى غلق مصانعها في الصين أكثر من مرة، والتى تقوم بتصنيع أجزاء مهمة جدا من هواتف أيفون.

على رأسها فيسبوك وتويتر.. شركات تكنولوجية كبرى تغلق مكاتبها بسبب كورونا

بعد تفشى فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، حيث وصلت حصيلة الدول التى انتقل إليها فيروس الالتهاب الرئوى المميت إلى أكثر من 94 دولة حول العالم، على رأسها الصين، وكوريا الجنوبية وإيران.



منافس لـ واتساب.. 5 معلومات لا تعرفها عن أفضل تطبيق مراسلة في العالم

بعد ازدياد وتيرة المشكلات الأمنية التى يواجهها مستخدمو تطبيق التراسل الفورى WhatsApp ،واتساب، والذين قد وصل عددهم إلى حوالى 2 مليار مستخدم حول العالم.



تعرف على أسعار تليفزيونات سامسونج الجديدة بدقة 8K

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسميا إصدار سلسلتها الجديدة من أجهزة التليفزيون للعام الحالى 2020، بدقة 8K.





لمحبى الألعاب.. عرض مغري من جوجل لمالكي أجهزة كروم كاست ألترا .. تعرف عليه

قدمت شركة جوجل عرض مغرى لمحبي الألعاب، من خلال خدمة الألعاب التى تقدمها الشركة Stadia ، وذلك لكل مالكى أجهزة Chromecast Ultra أو كروم كاست ألترا.





ساعة ذكية جديدة تعمل بالحبر الإلكتروني.. تعرف عليها

كشفت شركة SQFMI عن ساعتها الذكية الجديدة التى تحمل إسم ووتشي، مع تقنية جديدة بسعر منافس حيث تعمل شاشتها بالحبر الإلكتروني، مقابل سعر إستثنائى بقيمة 55 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 850 جنيهًا مصريًا.



حصريا.. يمكنك تثبيت أندرويد على iPhone 7.. فيديو

قبل عشرة سنوات من الآن، قام دايفيد وانج David Wang من مدونة لينكس على الآيفون، أن يقوم بحيلة مذهلة وذلك بتثبيت نظام تشغيل أندرويد "Android"، الجيل الأول من iPhone.





بسعر 2100 جنيه إنفينيكس تصدر هاتف S5 Pro.. تعرف على المواصفات .. صور

أعلنت شركة Infinix ،إنفينيكس، عن هاتفها الجديد Infinix S5 Pro من فئة الهواتف المتوسطة، والذى تستهدف به العديد من المراهقين والشباب، من حيث السعر، بالإضافة إلى إمكانياته التكنولوجية العالية.



أوبو تطلق أول ساعة ذكية من إنتاجها.. صور ومواصفات

أعلنت شركة أوبو Oppo اليوم، خلال الحدث الرسمي الذي كشفت فيه عن نسختي Find X2، عن أولى ساعاتها الذكية في السوق Oppo Watch والتي تبدو لحد كبير شبيهة بساعة آبل.

واتساب بلس 2020 WhatsApp Plus.. آخر تحديث لـ أندرويد وآيفون

تطبيق WhatsApp Plus، واحد من أبرز التطبيقات الشائعة التي ينتظرها كثيرون من عشاق خدمة التراسل الفوري واتساب حول العالم، وهو نسخة معدلة كليا من التطبيق الرئيسي المملوك لشركة فيسبوك، لكن بالعديد من الميزات التى تنقص التطبيق الاساسي.





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