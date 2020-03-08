AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. أوبر تتعهد بدفع تعويضات للسائقين والموظفين في هذه الحالات

الأحد 08/مارس/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تعهدت شركة "أوبر" الأمريكية بأنها ستقدم تعويضات للسائقين العاملين لديها، الذين يجرى تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أو يتم وضعوا في الحجر الصحي لمدة تصل إلى 14 يومًا.

وبحسب "رويترز"، قالت الشركة في بيان إن الشركة بدأت بالفعل في تعويض السائقين في بعض الأسواق وتخطط لتنفيذ نفس المزايا للسائقين وموظفي التوصيل في جميع أنحاء العالم.

وكانت بلومبرج قد أبلغت في وقت سابق عن تحرك أوبر للدفع للسائقين المعرضين لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقالت إنها عوّضت بالفعل 5 سائقين خاضعين للحجر الصحي ولكنهم غير مصابين في نهاية المطاف في بريطانيا والمكسيك.

وأضافت أن أوبر أكدت مرارا أن سائقيها يتم تصنيفهم باعتبارهم متعاقدينمعها، وتصنيف الموظفين بالمتعاقدين يعني أن أوبر تخضع لقوانين العمل التي تتطلب رواتب أعلى ومزايا أخرى، مثل التأمين الطبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لموافقة "حماية المنافسة" على صفقة استحواذ أوبر على كريم

هل تضم «أوبر» التاكسي إلى خدماتها بمصر؟.. «صدى البلد» يجيب

شركة أوبر توقف حساب 240 سائقا بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

"أوبر" و"ليفت" يمنحان السائقين أدلة للمساعدة على منع انتشار "كورونا"

ترشيحاتنا

مصرية تصاب بمرض جنسي غريب بعد عودة زوجها من دولة عربية

ارتفاع حاد في عدد إصابات كورونا بـ كوريا الجنوبية

إبراهيم سعيد يكشف سر تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار فندق للحجر الصحي بـ الصين

الأوقاف توضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا

جمال شعبان يحذر: اللبن يسبب السرطان.. و الاسبرين يسبب نزيفا داخليا .. و13 عادة تؤدي إلى الوفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

المرتب ليس سبب سعادة العامل .. شركات ترصد رضا موظفيها عن طريق مواقع التواصل

طبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا