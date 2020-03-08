بسبب كورونا.. أوبر تتعهد بدفع تعويضات للسائقين والموظفين في هذه الحالات

تعهدت شركة "أوبر" الأمريكية بأنها ستقدم تعويضات للسائقين العاملين لديها، الذين يجرى تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أو يتم وضعوا في الحجر الصحي لمدة تصل إلى 14 يومًا.





وبحسب "رويترز"، قالت الشركة في بيان إن الشركة بدأت بالفعل في تعويض السائقين في بعض الأسواق وتخطط لتنفيذ نفس المزايا للسائقين وموظفي التوصيل في جميع أنحاء العالم.





وكانت بلومبرج قد أبلغت في وقت سابق عن تحرك أوبر للدفع للسائقين المعرضين لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقالت إنها عوّضت بالفعل 5 سائقين خاضعين للحجر الصحي ولكنهم غير مصابين في نهاية المطاف في بريطانيا والمكسيك.





وأضافت أن أوبر أكدت مرارا أن سائقيها يتم تصنيفهم باعتبارهم متعاقدينمعها، وتصنيف الموظفين بالمتعاقدين يعني أن أوبر تخضع لقوانين العمل التي تتطلب رواتب أعلى ومزايا أخرى، مثل التأمين الطبي.



