في يوم المرأة العالمي 2020 .. محرك بحث Google يحتفل بالنساء الملهمات

بيوم المرأة العالمى 2020 من خلال وضع فيديو مدته 55 ثانية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي، حيث يصادف يوم 8 مارس من كل عام يوم المرأة العالمي. تحتفل شركة جوجل " Google من خلال وضع فيديو مدته 55 ثانية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي، حيث يصادف يوم 8 مارس من كل عام





احتفال جوجل بيوم المرأة العالمي 2020





بيوم المرأة العالمي 2020، الذى يتم عرضه فى تمام الساعة 12 صباحا من يوم الثامن من مارس. ووفقا لما ذكره موقع "mashable"، قامت عملاق التقنية الأمريكية جوجل بالعمل مع مجموعة متنوعة من الفنانين حول العالم لتصميم ذلك الفيديو الخاص، الذى يتم عرضه فى تمام الساعة 12 صباحا من يوم الثامن من مارس.





نساء ملهمات في يوم المرأة العالمي 2020





ويضم الفيديو الخاص باحتفالات يوم المرأة العالمي 2022، مجموعة من رسوم الماندالا الورقية ثلاثية الأبعاد، التى رسمها فنانان من مدينتى أوسلو ولندن، وهما جولى ويلكنسون وجويان هورسكروف من "Makerie Studio"، والرسوم المتحركة لرسامى الرسوم المتحركة الموجودين فى زيورخ Marion Willam & Daphne Abderhalden من DRASTIK، كل من تاريخ هذا الاحتفال القوى أهميته بالنسبة للمرأة عبر الأجيال.





أقرأ أيضاً:





جوجل "، بنشر قائمة تضم قصصا وحقائق عن 12 امرأة ملهمة من جميع أنحاء العالم، والتى تضم المهندسة العراقية "زها حديد"، كواحدة من تلك النماذج التى يمكن للناس سماع قصصهم عن طريق التفاعل مع مساعد جوجل باللغة العربية. وكما سيقوم مساعد ""، بنشر قائمة تضم قصصا وحقائق عن 12 امرأة ملهمة من جميع أنحاء العالم، والتى تضم المهندسة العراقية "زها حديد"، كواحدة من تلك النماذج التى يمكن للناس سماع قصصهم عن طريق التفاعل مع مساعد جوجل باللغة العربية.





Google بعرض الإجابات عن كل تلك الاستفسارات فى نهاية الصفحة التى تضم الإجابة. ويمكن للمستخدمين أن يستمعوا إلى تلك القصص من خلال قول "حقائق عن نساء ملهمات"، وسيقوم مساعد جوجلبعرض الإجابات عن كل تلك الاستفسارات فى نهاية الصفحة التى تضم الإجابة.







