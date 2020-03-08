في يوم المرأة العالمي 2020 .. محرك بحث Google يحتفل بالنساء الملهمات

تحتفل شركة جوجل "Google" بيوم المرأة العالمى 2020 من خلال وضع فيديو مدته 55 ثانية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي، حيث يصادف يوم 8 مارس من كل عام يوم المرأة العالمي.
احتفال جوجل بيوم المرأة العالمي 2020
ووفقا لما ذكره موقع "mashable"، قامت عملاق التقنية الأمريكية جوجل بالعمل مع مجموعة متنوعة من الفنانين حول العالم لتصميم ذلك الفيديو الخاص بيوم المرأة العالمي 2020، الذى يتم عرضه فى تمام الساعة 12 صباحا من يوم الثامن من مارس.
نساء ملهمات في يوم المرأة العالمي 2020
ويضم الفيديو الخاص باحتفالات يوم المرأة العالمي 2022، مجموعة من رسوم الماندالا الورقية ثلاثية الأبعاد، التى رسمها فنانان من مدينتى أوسلو ولندن، وهما جولى ويلكنسون وجويان هورسكروف من "Makerie Studio"، والرسوم المتحركة لرسامى الرسوم المتحركة الموجودين فى زيورخ Marion Willam & Daphne Abderhalden من DRASTIK، كل من تاريخ هذا الاحتفال القوى أهميته بالنسبة للمرأة عبر الأجيال.
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وكما سيقوم مساعد "جوجل"، بنشر قائمة تضم قصصا وحقائق عن 12 امرأة ملهمة من جميع أنحاء العالم، والتى تضم المهندسة العراقية "زها حديد"، كواحدة من تلك النماذج التى يمكن للناس سماع قصصهم عن طريق التفاعل مع مساعد جوجل باللغة العربية.
ويمكن للمستخدمين أن يستمعوا إلى تلك القصص من خلال قول "حقائق عن نساء ملهمات"، وسيقوم مساعد جوجل Google بعرض الإجابات عن كل تلك الاستفسارات فى نهاية الصفحة التى تضم الإجابة.