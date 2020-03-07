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تكنولوجيا

هواوي تتحدى جوجل وأبل.. ستدفع للمطورين 100% من أرباحها لهذا السبب

السبت 07/مارس/2020 - 01:19 م
Huawei AppGallery
Huawei AppGallery
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شيماء عبد المنعم
وعدت الشركة الصينية المصنعة للهواتف هواوي "Huawei"، بدفع المزيد من المال للمطورين إذا قاموا بإنشاء تطبيقات للمتجر الخاص بها على مدار الأشهر القليلة القادمة، في حين أن مطوري التطبيقات كل من أبل وجوجل تحتفظان بنسبة 30 في المائة من المبيعات في متاجر التطبيقات الخاصة بكل منه، وستسمح هواوي للمطورين الاحتفاظ بأي شيء من 85٪ إلى جميع أرباحهم لمدة 24 شهرًا.

وبحسب ما ذكره موقع "androidcentral" التقني، تهدف هواوي بهذه الخطوة لتشجيع المطورين على تكييف تطبيقاتهم مع منصتها للتطبيقات المسماة Huawei AppGallery، والتي تعد ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم، وذلك بالرغم من أنه يختلف عن متجرى Google Play وApp Store.

وبالنظر إلى أن الحظر الذي تفرضه الحكومة الأمريكية على هواوي، والذي يمنعها من استخدام تطبيقات "جوجل"، فإن الشركة الصينية تحتاج الآن إلى التطبيقات وترغب في دفع المزيد من الأموال للمطورين من أجل تطوير منصتها للتطبيقات.

وتحاول هواوي ذلك من خلال صيغة أكثر جاذبية لتقاسم العائدات خلال السنوات الأولى مع مطوري التطبيقات والألعاب، بحيث يعد هذا التقاسم التفضيلي صالحا لمدة 24 شهرا بعد قبول المطورين للاتفاقية، بشرط الموافقة قبل تاريخ 30 يونيو 2020 إذا كانوا يرغبون في المشاركة، وتعتمد طريقة التقاسم على نوع التطبيق.

وتنقسم السياسة التفضيلية لاتفاقية خدمة "Huawei AppGallery" إلى فترتين، بحيث يحصل المطورون خلال السنة الأولى على نسبة 100% من الإيرادات الناتجة عن التطبيقات، ما عدا الألعاب، إذ يحصل مطورو الألعاب خلال السنة الأولى على نسبة 85 في المائة من الإيرادات الناتجة.

ويحصل المطورون خلال السنة الثانية على نسبة 85 في المائة من الإيرادات عن تطبيقاتهم وألعابهم، على أن يجري تطبيق الأسعار القياسية بعد انتهاء فترة السياسة التفضيلية، بحيث يحصل المطورون على نسبة 70 في المائة من الإيرادات، بينما تحصل هواوي على نسبة 30 في المائة، وتنطبق هذه السياسة على المطورين المقيمين خارج الصين فقط.

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