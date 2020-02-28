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تكنولوجيا

"هواوي" تعتزم فتح مصنع لمعدات شبكات الجيل الخامس في فرنسا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:03 ص
هواوي
هواوي
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أ ش أ
 أعلنت شركة الاتصالات الصينية "هواوي" عزمها البدء بتصنيع معدات لشبكات الجيل الخامس في فرنسا، وهو أول مصنع من نوعه لها خارج الصين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ليانج هوا خلال مؤتمر صحفي في باريس، وفقا لراديو مونت كارلو، أن المصنع الذي تبلغ كلفته 200 مليون يورو سيوظف نحو 500 شخص، وسينتج معدات مخصصة للسوق الأوروبي.

وأضاف أن المصنع سيبدأ بتصنيع معدات محطات لاسلكية ثم يتطور لتصنيع معدات أخرى في المستقبل، بالنظر إلى حاجة السوق الأوروبي .. ولم يحدد رئيس الشركة المكان الذي سيقام فيه المصنع في فرنسا لإنتاج معدات بقيمة مليار يورو سنويا، أو موعد بدء الإنتاج.
وأشار ليانج إلى أن الشركة لا تزال تجري محادثات مع الحكومة الفرنسية والسلطات المحلية حول المشروع.

وكانت السلطات الفرنسية قالت - في وقت سابق هذا الشهر - "إنها لن تمارس التمييز ضد الشركة الصينية، لكنها ستعطي أولوية لشركات أوروبية مثل نوكيا وأريكسون".
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