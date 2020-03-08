ريال مدريد في ضيافة بيتيس لاستعادة صدارة الدوري الإسباني





ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الليجا، برصيد 56 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر والذي فاز على نظيره ريال سوسيداد أمس، السبت، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الرابع عشر برصيد 30.





ويخوض ريال مدريد مواجهة بيتيس بمعنويات مرتفعة، بعد أن حسم لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة، بهدفين دون رد، والذي جمع بينهما الجولة الماضية.





ويتطلع ريال مدريد في المباراة لتحقيق الفوز، من أجل استعادة صدارة الدوري الإسباني مجددًا، والحفاظ على حظوظه، في حصد لقب الليجا هذا الموسم.





ويفتقد ريال مدريد لجهود كل من، ماركو أسينسيو لعدم جاهزيته، وناتشو، وداني كارفاخال، وإيسكو، وإيدن هازارد للإصابة، بينما قرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني، الثنائي لوكا يوفيتش وإبراهيم دياز لأسباب فنية.

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال بيتيس، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة رقم 27 من الدوري الإسباني.