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لا تنخدعوا.. الأرصاد: درجات الحرارة تعاود الانخفاض مرة أخرى الثلاثاء.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم، الأحد، يشهد الطقس ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث تصل إلى 27 درجة، كما أنها ستسجل ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة غدًا، الاثنين، حيث تسجل درجة الحرارة 30 درجة.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع درجات الحرارة مؤقت، ولكن درجات الحرارة ستبدأ فى الانخفاض مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم وتسجل 22 درجة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام وتتراوح بين 21 و22 درجة، مشيرة إلى أن هناك تكاثفا للشبورة المائية منذ الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأكدت أن فصل الشتاء سينتهى فى 20 مارس الحالى، بينما فصل الربيع سيبدأ يوم 21 مارس، محذرة من نشاط للرياح على الوجه البحرى والطرق المكشوفة.

ونصحت الأرصاد المواطنين بألا ينخدعوا بهذا الارتفاع في درجات الحرارة والحفاظ على الملابس الشتوية لتجنب نزلات البرد، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض من يوم الثلاثاء القادم.
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