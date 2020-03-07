ترتفع إلى 29 درجة يوم الاثنين.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتشدد على عدم تخفيف الملابس.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية في تلك الفترة، وسجلت يومي الأربعاء والخميس الماضي ارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي 6 درجات عن المعدل الطبيعي، وانخفضت أمس، الجمعة، لتصل إلى المعدلات الطبيعية، وشهدت انخفاضا بحوالي 6 درجات أيضًا.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن البلاد شهدت سقوط أمطار وأمطار ثلجية من مساء الخميس إلى فجر الجمعة على مجموعة من المناطق المتفرقة على الجمهورية وفي القاهرة، ووصلت إلى الأمطار الرعدية في مناطق أخرى.

وأشارت إلى أنه بالأمس كان هناك نشاط للرياح مصحوب بالرمال والأتربة على بعض المناطق، وأن هذه الحالة من التقلبات الجوية ممتدة حتى اليوم، السبت.

وأوضحت ان درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام وتتراوح بين 21 22 درجة، مشيرة إلى أن هناك تكاثفا للشبورة المائية منذ الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأكدت أن هناك هدوءا في نشاط الرياح اليوم وليس هناك أي وجود للرمال والأتربة، وذكرت أنه بداية من الغد ستعاود درجات الحرارة الارتفاع عن المعدلات الطبيعية وتصل إلى 26 على القاهرة و29 في يوم الاثنين.

ونصحت ألا ننخدع بهذا الارتفاع في درجات الحرارة والحفاظ على الملابس الشتوية لتجنب نزلات البرد، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض من يوم الثلاثاء القادم.