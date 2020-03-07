AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ترتفع إلى 29 درجة يوم الاثنين.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتشدد على عدم تخفيف الملابس.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 09:23 ص
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة الى 29 يوم الاثنين القادم
Advertisements
فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية في تلك الفترة، وسجلت يومي الأربعاء والخميس الماضي ارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي 6 درجات عن المعدل الطبيعي، وانخفضت أمس، الجمعة، لتصل إلى المعدلات الطبيعية، وشهدت انخفاضا بحوالي 6 درجات أيضًا.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن البلاد شهدت سقوط أمطار وأمطار ثلجية من مساء الخميس إلى فجر الجمعة على مجموعة من المناطق المتفرقة على الجمهورية وفي القاهرة، ووصلت إلى الأمطار الرعدية في مناطق أخرى.

وأشارت إلى أنه بالأمس كان هناك نشاط للرياح مصحوب بالرمال والأتربة على بعض المناطق، وأن هذه الحالة من التقلبات الجوية ممتدة حتى اليوم، السبت.

وأوضحت ان درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام وتتراوح بين 21 22 درجة، مشيرة إلى أن هناك تكاثفا للشبورة المائية منذ الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأكدت أن هناك هدوءا في نشاط الرياح اليوم وليس هناك أي وجود للرمال والأتربة، وذكرت أنه بداية من الغد ستعاود درجات الحرارة الارتفاع عن المعدلات الطبيعية وتصل إلى 26 على القاهرة و29 في يوم الاثنين.

ونصحت ألا ننخدع بهذا الارتفاع في درجات الحرارة والحفاظ على الملابس الشتوية لتجنب نزلات البرد، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستعاود  الانخفاض من يوم الثلاثاء القادم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من الـ 48 ساعة القادمة.. ودرجات الحرارة ترتفع فى هذا الموعد.. فيديو

الأرصاد: استقرار الطقس خلال هذا الأسبوع ولا يوجد سوى الشبورة المائية ..فيديو

أمطار على القاهرة الجمعة.. الأرصاد لـ المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

الأرصاد تحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع

نصائح بارتداء الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من انخفاض 7 درجات ليلا.. فيديو

الأرصاد: حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد ابتداء من الغد.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

أنا زملكاوية.. رشا مجدي تهنئ الزمالك بالتأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال

القوة الضاربة سلاح الأهلي في مواجهة صن داونز ..اعرف التشكيل

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشان تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

عودة الطواف للحرم المكي فجر اليوم.. فيديو

بعد وفاة شخص بفشل في الجهاز التنفسي.. مخاوف من مرحلة بعد التعافي من كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والاحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها