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أخبار البلد

شبورة كثيفة صباحا.. الأرصاد تزف بشرى حول حالة طقس الغد ودرجات الحرارة على مستوى الجمهورية

السبت 07/مارس/2020 - 12:14 م
شبورة مائية
شبورة مائية
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نورهان خفاجي

تعود الأحوال الجوية للاستقرار مرة أخرى بعد الحالة المضطربة التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، بعد العواصف الترابية والرياح على عدة مناطق وأمطار خفيفة على بعض المناطق الأخرى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون الطقس غد، الأحد، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا ورياح معتدلة على الوجه البحري والقاهرة.

ويكون مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويبقى دافئا على السواحل ومائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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وتتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة، كالتالي: القاهرة الكبرى تتراوح بين 21 و26 للعظمى والصغرى بين 11 و15 درجة، وعلى الوجه البحري تتراوح من 21 لـ 25 للعظمى و14 لـ 12 للصغرى، وعلى سواحل البلاد تتراوح من 20 لـ 23 للعظمى والصغرى بين 14 لـ 12، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر من 24 لـ 28 للعظمى والصغرى ما بين 16 و17 درجة، وعلى شمال الصعيد تتراوح بين 23 لـ 28 درجة وتكون الصغرى من 9 لـ 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد تتراوح من 26 لـ 31 درجة والصغرى من 10 لـ 15 درجة.

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