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رياضة

ديربي مانشستر.. قمة خارج التوقعات بين يونايتد وسيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 08/مارس/2020 - 10:26 ص
ديربي مانشستر
ديربي مانشستر
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، صوب مسرح "أولد ترافورد" لمشاهدة ديربي مانشستر، الذي سيجمع بين يونايتد وسيتي، في قمة الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

مانشستر سيتي يدخل مسرح "أولد ترافورد" وهو في وصافة الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة من 27 مباراة وله جولة مؤجلة، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن منافسه ليفربول المتصدر والذي يعتبر حقق لقب البريميرليج إكلينيكيًا.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في نسخته المقبلة، والذي يحتله تشيلسي قبل مباراته مع إيفرتون عصر اليوم.

المتعة والإثارة سيكونان عنوان هذه المباراة، والتي يديرها من خارج الخطوط أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وبيب جوارديولا قائد كتيبة السيتي، في صراع مثير متجدد بينهما.

تُمثل المباراة فرصة مثالية لمانشستر يونايتد، لكسب دفعة معنوية جديدة في هذا التوقيت الصعب من الموسم، بعد النتائج المخيبة للآمال في الفترة الماضية، إلى جانب تحسين موقف الشياطين الحُمر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، واقتحام المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويخوض السيتي مواجهة يونايتد بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد فوزه على شيفيلد وينزداي 1-0 في دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتواجه قطبي مانشستر هذا الموسم في 3 مناسبات، حيث كان اللقاء الأول ضمن الأسبوع رقم 16 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد، وحسم يونايتد وقتها الديربي لصالحه بعد فوزه على السيتزن 2-1.

أما اللقائين الأخيرين كانا بالدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وفاز مانشستر سيتي على يونايتد في الذهاب بنتيجة 3-1 في آخر مواجهة جمعتهما على "أولد ترافورد"، قبل أن يفوز الشياطين الحُمر في الإياب 1-0، ويتوج السيتزن باللقب على حساب أستون فيلا في المباراة النهائية.
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