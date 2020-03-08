ديربي مانشستر.. قمة خارج التوقعات بين يونايتد وسيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، صوب مسرح "أولد ترافورد" لمشاهدة ديربي مانشستر، الذي سيجمع بين يونايتد وسيتي، في قمة الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
مانشستر سيتي يدخل مسرح "أولد ترافورد" وهو في وصافة الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة من 27 مباراة وله جولة مؤجلة، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن منافسه ليفربول المتصدر والذي يعتبر حقق لقب البريميرليج إكلينيكيًا.
بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في نسخته المقبلة، والذي يحتله تشيلسي قبل مباراته مع إيفرتون عصر اليوم.
وتواجه قطبي مانشستر هذا الموسم في 3 مناسبات، حيث كان اللقاء الأول ضمن الأسبوع رقم 16 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد، وحسم يونايتد وقتها الديربي لصالحه بعد فوزه على السيتزن 2-1.
أما اللقائين الأخيرين كانا بالدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وفاز مانشستر سيتي على يونايتد في الذهاب بنتيجة 3-1 في آخر مواجهة جمعتهما على "أولد ترافورد"، قبل أن يفوز الشياطين الحُمر في الإياب 1-0، ويتوج السيتزن باللقب على حساب أستون فيلا في المباراة النهائية.