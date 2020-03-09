قرى نموذجية أحدثت الفارق في سيناء..الجوفه تجمع سكني متكامل على أحدث طراز

انشأت الدولة احدث قرية نموذجية بوسط سيناء، وذلك بإنشاء تجمع متكامل الخدمات" بتجمع الجوفه" قرية الجدي مركز الحسنة بشمال سيناء، حيث اقامت الدولة كافة الخدمات المطلوبه والانشطة الاقتصادية التي تناسب سكان المنطقة.
وفي هذا الصدد عبر الأهالي عن سعادتهم بهذه القرية و مستوى الخدمات الموجودة مقارنة بباقي القرى في منطقة وسط سيناء.
وقال سليمان عواد سليمان شيخ حكومى، إن البيوت التي اقيمت تناسب الطبيعة القبلية لسكان القرية، حيث توجد مساحات فارغة للزراعات المنزلية والانشطة تربية الماهز والأغنام وكذلك الطيور.
كما أن وجود قرى نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق ، يوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي القرية، وذلك في إطار تحسين الخدمات في منطقة وسط سيناء.
ولفت محمد سويلم عوده ، مواطن، نحن نعيش حياة متميزة عن باقي القري بعد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالقرية وعدد من تجمعاتها.
حيث توفرت الخدمات أمام السكان خاصة التعليم والرعاية الصحية وكذلك ممارسة الشباب لمختلف الأنشطة الرياضية ، الي جانب وجود مجالات عمل زراعية وتربية الماعز والأغنام لوجود زراعي تتغذي عليها.
وقال سلامة سالم من سكان التجمع ، ان هناك مستقبل للانتاج الزراعي لسكان قرية الجدي بوجود مزرعة علي مساحة 20 فدان ، مما سيوفر احتياجات الأهالي والتجمعات المحيطة بها.
واشار ان الأهالي لديهم خبرة في مشروعات تربية الثروة الحيوانية والدواجن و كذلك تعلم الشباب مشروعات تربية الأسماك علي المياه العذبة ، لتوفير احتياجاتهم وتسويق الفائض.
ويؤكد مسلم سعد، ان القرية تتضمن العديد من المشروعات الخدمية من بينها مركز الشباب الذي أصبح متنفسا أمام الشباب لتفريغ طاقاتهم واستغلال أوقات الفراغ وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.
وقال إن هناك مجال يسمح لممارسة الهوايات التي يلعبها الشباب.