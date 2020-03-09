قرى نموذجية أحدثت الفارق في سيناء..الجوفه تجمع سكني متكامل على أحدث طراز

انشأت الدولة احدث قرية نموذجية بوسط سيناء، وذلك بإنشاء تجمع متكامل الخدمات" بتجمع الجوفه" قرية الجدي مركز الحسنة بشمال سيناء، حيث اقامت الدولة كافة الخدمات المطلوبه والانشطة الاقتصادية التي تناسب سكان المنطقة.

وفي هذا الصدد عبر الأهالي عن سعادتهم بهذه القرية و مستوى الخدمات الموجودة مقارنة بباقي القرى في منطقة وسط سيناء.

وقال سليمان عواد سليمان شيخ حكومى، إن البيوت التي اقيمت تناسب الطبيعة القبلية لسكان القرية، حيث توجد مساحات فارغة للزراعات المنزلية والانشطة تربية الماهز والأغنام وكذلك الطيور.

وقال سليمان عواد سليمان شيخ حكومى، إن البيوت التي اقيمت تناسب الطبيعة القبلية لسكان القرية، حيث توجد مساحات فارغة للزراعات المنزلية والانشطة تربية الماهز والأغنام وكذلك الطيور.





كما أن وجود قرى نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق ، يوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي القرية، وذلك في إطار تحسين الخدمات في منطقة وسط سيناء.



