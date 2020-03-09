AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قرى نموذجية أحدثت الفارق في سيناء..الجوفه تجمع سكني متكامل على أحدث طراز

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:01 ص
تجمع الجوفه
تجمع الجوفه
Advertisements
احمد صالح
انشأت الدولة احدث قرية نموذجية بوسط سيناء، وذلك بإنشاء تجمع متكامل الخدمات" بتجمع الجوفه" قرية الجدي مركز الحسنة بشمال سيناء،    حيث اقامت الدولة كافة الخدمات المطلوبه والانشطة الاقتصادية التي تناسب سكان المنطقة.
وفي هذا الصدد عبر الأهالي عن سعادتهم بهذه القرية و مستوى الخدمات الموجودة مقارنة بباقي القرى في منطقة وسط سيناء.

وقال سليمان عواد سليمان شيخ حكومى، إن البيوت التي اقيمت تناسب الطبيعة القبلية لسكان القرية، حيث توجد مساحات فارغة للزراعات المنزلية والانشطة تربية الماهز والأغنام وكذلك الطيور.

كما أن وجود قرى نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق ، يوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي القرية، وذلك في إطار تحسين الخدمات في منطقة وسط سيناء.

ولفت محمد سويلم عوده ، مواطن، نحن نعيش حياة متميزة عن باقي القري بعد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالقرية وعدد من تجمعاتها. 

حيث توفرت الخدمات أمام السكان خاصة التعليم والرعاية الصحية وكذلك ممارسة الشباب لمختلف الأنشطة الرياضية ، الي جانب وجود مجالات عمل زراعية وتربية الماعز والأغنام لوجود زراعي تتغذي عليها.

وقال سلامة سالم من سكان التجمع  ، ان هناك مستقبل للانتاج الزراعي  لسكان قرية الجدي بوجود مزرعة علي مساحة 20 فدان ، مما سيوفر احتياجات الأهالي والتجمعات المحيطة بها.

واشار ان الأهالي لديهم خبرة في مشروعات تربية الثروة الحيوانية والدواجن و كذلك تعلم  الشباب مشروعات تربية الأسماك علي المياه العذبة ، لتوفير احتياجاتهم وتسويق الفائض.

ويؤكد مسلم سعد، ان القرية تتضمن العديد من المشروعات الخدمية من بينها مركز الشباب الذي أصبح متنفسا أمام الشباب لتفريغ طاقاتهم واستغلال أوقات الفراغ وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وقال إن هناك مجال يسمح لممارسة الهوايات التي يلعبها الشباب.
قرى نموذجية أحدثت الفارق في سيناء..الجوفه تجمع سكني متكامل على أحدث طراز
قرى نموذجية أحدثت الفارق في سيناء..الجوفه تجمع سكني متكامل على أحدث طراز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن رفح الجديدة بشمال سيناء

لكل اسم حكاية.. قرية أقليت في أسوان تاريخ ساحرعلى ضفاف النيل

مشروعات تنموية للنهوض بمستوى الخدمات بالحسنة في سيناء

تجمع الجوفة في شمال سيناء مشروع ضخم على طريق التنمية

تغطية برامج المياه للمواطنين بدائرة مركز الحسنة في شمال سيناء

توصيل التيار الكهربائي لـ 51 قرية وتجمع في شمال سيناء

ترشيحاتنا

الصيف جاي .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

أخبار التوك شو.. تعليق مثير من رانيا يوسف عن فستانها المكشوف.. بشرى سارة من وزارة الصحة بشأن تحليل كورونا للمسافرين.. لهذه الأسباب أحب الزمالك.. تطورات جديدة بشأن تحليل pcr

أول تعليق من محمد رمضان على تحدي باسم سمرة

أهم الأخبار ليلًا .. كورونا يتصدر الأحداث .. ارتفاع عدد المصابين بمصر لـ 55 حالة..السعودية تعلق الرحلات مع 9 دول .. و خطاب عاجل لرؤساء الجامعات

بعد إغلاقه 4 ساعات.. الداخلية: عودة الحركة المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد انفصالهما.. 20 صورة لـ زوجة طليق أنغام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها