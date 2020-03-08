بعد الإعلان عن حالات كورونا.. تراجع كافة مؤشرات البورصة في مستهل أول جلسات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، متأثرة بالإعلان عن اكتشاف حالات مصرية مصابة بفيروس كورونا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 12085 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1644 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 13769 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 4488 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل مستوى 1153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1249 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الحديد والصلب المصرية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بلتون المالية القابضة، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، القلعة للاستشارات المالية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لحليج الأقطان، المجموعة المالية هيرميس القابضة، جى بى اوتو.

كما تراجعت شركات المصرية لتطوير صناعة البناء، اسيك للتعدين-اسكوم، العامة لصناعة الورق-راكتا، التعمير والاستشارات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، القناة للتوكيلات الملاحية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.