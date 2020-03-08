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اقتصاد

بعد الإعلان عن حالات كورونا.. تراجع كافة مؤشرات البورصة في مستهل أول جلسات الأسبوع

الأحد 08/مارس/2020 - 11:03 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، متأثرة بالإعلان عن اكتشاف حالات مصرية مصابة بفيروس كورونا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 12085 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1644 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 13769 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 4488 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل مستوى 1153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1249 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الحديد والصلب المصرية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بلتون المالية القابضة، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، القلعة للاستشارات المالية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لحليج الأقطان، المجموعة المالية هيرميس القابضة، جى بى اوتو.
 
كما تراجعت شركات المصرية لتطوير صناعة البناء، اسيك للتعدين-اسكوم، العامة لصناعة الورق-راكتا، التعمير والاستشارات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، القناة للتوكيلات الملاحية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.
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