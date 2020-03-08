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أخبار العالم

وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

الأحد 08/مارس/2020 - 11:01 ص
الاجراءات الصحية
الاجراءات الصحية ضد كورونا في العراق
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على صالح
كشفت السلطات العراقية اليوم الأحد، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات داخل الدولة إلى 4 حالات من بين 54 مصابا.

حالة الوفاة الجديدة في العراق، أعلنت عنها اليوم، دائرة صحة بابل، لرجل مصاب بـ الفيروس القاتل، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الحجر الصحي.

ووفقا لوكالة «روادرو» الكردية العراقية، قال مدير إعلام دائرة الصحة في بابل، لؤي الرسام، إن «الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، كان يرقد بمستشفى المرجان توفي قبل دقائق».

وأضاف أن «الحالة كانت صحتها متذبذبة كونه مسنا ومصابا بعدة أمراض مزمنة».

ومنذ أمس وصل عدد حالات الاصابة الجديدة في العراق وفقا لوزارة الصحة في بغداد، إلى 8 حالات جديدة ومجموعها منذ تفشي الفيروس وصل نحو 54 مصابا.

وتتخذ الحكومة العراقية حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس القاتل، لاسيما بعد تفشيه في ايران، حيث أعلنت السلطات حظر السفر الى الدول التي يكثر فيها انتشار كورونا مثل الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.
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