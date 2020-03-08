وزارة الشباب توضح تفاصيل مبادرة الرياضة للجميع.. فيديو

قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد فوزى: إن الوزارة لديها عدد كبير من المشاريع التى تساهم فى دعم الشباب والقطاع الرياضى، لافتًا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان "الرياضة للجميع" تنفذ تحت رعاية عدد كبير من الوزارات المعنية.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رياضة الممارسة يمارسها جميع أطياف الشعب المصرى فى تفاصيل يومه الطبيعى كالمشى والجرى وغيرها، بينما رياضة البطولة هى التى تهدف لتحقيق إنجاز وتدخل صاحبه للبطولات العالمية والدولية.





وأكد أن الهدف من مبادرة "الرياضة للجميع" هو الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية لجميع المواطنين، وممارسة الرياضة بشكل يومي وجعلها ثقافة، مضيفًا أنه من الممكن أن يمارس المواطن الرياضة فى أى وقت ويجعلها شيئا أساسيا يوميًا.





وتابع أن الوزارة تسعى لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين مختلف أطياف المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى لكى يكون لديها مشروع خاص باللياقة البدنية والصحة.





وأوضح أن التعاون المثمر بين الوزارات الثلاثة يصب فى مصلحة الطالب، حيث إنه يحتوى النشاط الرياضى للطالب منذ الصغر، مضيفًا أنه تم تنفيذ عدة ماراثونات وشارك فيه أكثر من ألفين مواطن فى كل ماراثون من مختلف المراحل العمرية ومختلف الأطياف.



