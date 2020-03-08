نزيف الأسفلت.. مصرع طفل وشاب وإصابة 10 آخرين فى تصادم سيارتين بالنوبارية.. شاهد

لقى طفل وشاب مصرعهما وأصيب 10 أشخاص آخرون بكسور وجروح متفرقة فى وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل عند الكيلو ٧١ بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، وتم الاستعانة بخمس سيارات إسعاف لنقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالكيلو 71 وبالانتقال والفحص تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل.. وأسفر الحادث عن مصرع كل من:" محمود السيد رجب السيد" 27 سنة، " جمال محمد جمال" 12 سنة، مقمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.





وتسبب الحادث فى إصابة كل من:" أحمد حسن عبد اللطيف" 66 سنة، " محمد حسن عبد اللطيف" 65 سنة،" محمد فتحى الدسوقى" 30 سنة، " مصطفى محمد الدسوقى" 5 سنوات، " رضا فهمى راشد" 30 سنة،" عبد الباسط سعيد صادق" 40 سنة، " هنيه فتحى سعيد" 60 سنة، " علاء أحمد عبد الله" 29 سنة، " عبد الفتاح يوسف أحمد" 60 سنة، " عزت عدلى سعيد" 43 سنة، " وليد حسنى محمود" 25 سنة، " صادق عبد الباسط سعيد" 13 سنة، " سلوى سعيد صادق " 30 سنة.





وتم نقل الجثتى لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بالنوبارية والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لإتخاذ إجراءات العلاج اللازم.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.