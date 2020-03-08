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رياضة

آراء الجماهير فى أداء الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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رنا اشرف - مريم عزت - عدسة : كيرلس صلاح
استطاع نادي الزمالك من التأهل لنصف النهائي رغم هزيمته أمام نادي الترجي التونسي بهدف دون رد ولكن في مجموع اللقائين بنتيجة 3_2 استطاع نادي الزمالك العبور لنصف النهائي عبر بوابة نادي الترجي التونسي بينما تأهل الأهلى لدور نصف النهائى بعد تعادل مع صن داونز بنتيجة 1-1  فى جنوب أفريقيا.

رصدت عدسة صدى البلد آراء الجماهير حول أداء الأهلى والزمالك فى أفريقيا.

قال أحمد عبد الفتاح إن الزمالك حقق المرجو منه واستطاع العبور لنصف النهائي وأنه أمامه فرصة كبيرة للفوز بالبطولة بينما الأهلى لا يستطيع الفوز بالبطولة هذا العام لأن الأداء غير ثابت فى المباريات.

وأشار خالد أشرف إلى أن الزمالك كان سيئا في مباراة العودة أمام نادي الترجي التونسي بعكس ما كان أمام الترجي في مباراة الذهاب. 

وأوضحت يمني مالك بأن الزمالك يعيش تلك الفترة حالة عالية جدا خاصة بعد فوزه علي النادي الاهلي في السوبر المحلي بركلات الجزاء وتخطية لنادي الترجي التونسي وأن الزمالك قادر علي إحراز اللقب.

وأضاف أحمد مجدي قائلا إن الزمالك استطاع بلوغ نصف النهائي ولكن رغم ذلك لم يكن بالأداء المطلوب وأن الأهلي سوف يحقق لقب تلك البطولة هذا العام.

تابع عبدالعزيز إبراهيم قائلا إن الأهلي هو نادي القرن ويستطيع الفوز  بالبطولة بكل سهولة. 


وأضاف قائلا إن الزمالك يعيش تلك الفترة حالة من "الحظ العالي" تمكنه من الفوز في المباريات.
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