الجامعة العربية تشيد بإنجازات الدول العربية في مجال تعزيز حقوق المرأة

أشادت جامعة الدول العربية بالإنجازات التي تحققت في مجال تعزيز حقوق المرأة في الدول العربية.





جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار"أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة".





وقالت الجامعة إن عام 2020 هو عام محوري في مسيرة تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث يشهد مرور خمس سنوات على اعتماد أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، ويصادف كذلك الذكرى العشرين على إصدار قرار مجلس الأمن 1325، والذكرى الخامسة والعشرين على اعتماد "إعلان ومنهاج عمل بيجين" عام 1995 والذي يعد خارطة طريق رئيسية لتمكين النساء في كافة أنحاء العالم.





وأشار البيان إلى الاحتفال هذا العام بيوم المرأة العالمي لعام 2020 يأتي تحت شعار"أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة "للاحتفاء بصناع التغيير وبأصحاب الرؤى الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إعداد منهاج عمل بيجين منذ أكثر من عقدين والجمع بينهم وبين الأجيال القادمة من القيادات النسائية والفتيات المدافعات عن حقوق المرأة.





وأشادت جامعة الدول العربية بمجهودات الدول العربية في الإعداد للمراجعة الإقليمية الخامسة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي شاركت فيها عشرون دولة عربية بتقاريرها الوطنية وأسهمت في إعداد "التقرير الإقليمي حول الجهود المحرزة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 25 عامًا في المنطقة العربية" والذي رصد عددا من الإنجازات التي تحققت في مجال تعزيز حقوق المرأة كان من أبرزها اتخاذ الدول العربية لخطوات إيجابية على الصعيد التشريعي.





وأشارت الجامعة إلى أن الدول العربية حققت إنجازًا ملحوظًا تمثل في إحداث تعديلات أو استحداث أنظمة قانونية ترسي قواعد لإلغاء التمييز ضد المرأة وتحمي النساء والفتيات شملت الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، والتغييرات في الدساتير والتشريعات الوطنية، وقوانين المشاركة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقوانين مناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية، كذلك حققت عدد من الدول العربية إنجازًا في العديد من المؤشرات الصحية ، والتعليم للمرأة.





وأوضحت أنه في ذات السياق اعتمدت لجنة المرأة العربية في دورتها (39) "البيان العربي" تحت عنوان "نحو إعلان ومنهاج عمل بيجين +30" والصادر عن "الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للدورة 64 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة" (9 فبراير -الرياض) ، ليؤكد على الموقف العربي الموحد إزاء الالتزام بمتابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، ولتحديد أولويات المنطقة العربية للخمس سنوات القادمة في ظل ما تم رصده خلال المراجعة الإقليمية الخامسة "لإعلان ومنهاج عمل بيجين" من إنجازات تحققت وتحديات لاتزال قائمة في المجالات التالية: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، والتمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحقوق الطفلة".



