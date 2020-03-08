البرلمان يوافق مبدئيا على قانون غسل الأموال

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.





يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول.



