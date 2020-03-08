وزيرة الصحة: المراكب النيلية والفنادق آمنة.. وتشدد على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية.. صور

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن جميع المراكب النيلية، والفنادق بمحافظة الأقصر آمنة تمامًا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، لإحدى المراكب النيلية، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقامت الوزيرة الصحة والسكان، والسادة الوزراء بجولة تفقدية لإحدى المراكب النيلية باعثين رسالة طمأنينة لجميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالاقبال الكبير من السائحين على تلك المراكب.





وراجعت وزيرة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية المطبقة بالمركب، مشددة على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع العاملين للأساليب الصحية السليمة، لتجنب الإصابة بأي أمراض معدية، مؤكدة مجددًا أنه لا داعي للمبالغة في ردود الأفعال حيال ما تم رصده من حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد بالأقصر.





وأكدت أن المركب النيلي الذي تم اكتشاف حالات به هو بؤرة المرض، موضحة أن كافة الحالات التي تم اكتشافها الحاملة للفيروس كانت دون أعراض للمرض، وذلك بفضل نظام الترصد الوقائي القوي الذي تمتلكه مصر والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن جميعها حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بمستشفى العزل، كما تم تعقيم وتطهير المركب.



