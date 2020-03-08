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رياضة

الوداد المغربى يغري جاريدو بـ مبلغ خرافي للفوز على الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

الأحد 08/مارس/2020 - 03:42 م
جاريدو مدرب الوداد
جاريدو مدرب الوداد
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مجدي سلامه
حصل الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب فريق الوداد المغربي على أول مكافأته منذ توليه لقيادة الفريق، بعد تأهله لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق النجم الساحلي التونسي.

وفاز الوداد المغربي على النجم الساحلي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 على ملعب محمد الخامس بالمغرب ، ولكنه خسر بنتيجة 1-0 على ملعب الأوليمبي برادس ولكن هذه النتيجة لم تعيقه من التأهل على حساب فريقه السابق.

وذكر موقع "le360" المغربى أن جاريدو ضمن الحصول على 200 ألف درهم، أي نحو 330 ألف جنيه، بعدما قاد الوداد للمربع الذهبى للبطولة الأفريقية، حيث كان المدرب الإسبانى اتفق على إدراج بند فى عقده ينص على حصوله على هذا المبلغ حال تخطيه النجم الساحلى الذى يعد المهمة الأولى له مع الفريق بعد توليه المهمة خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر.

وأضاف الموقع أنه من المقرر أن يحصل المدرب الإسبانى على مليون درهم حال قيادته الوداد البيضاوى للتتويج بلقب الدوري المغربي، وتزيد إلى 1.5 مليون فى حال تخطيه عقبة النادي الأهلي في نصف النهائي والتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا.

ويواجه الوداد المغربى فى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، النادى الأهلى بعدما تخطى الثاني فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة 3 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ويحل النادي الأهلي ضيفا أولا على الوداد فى الأول من مايو، على أن تقام مباراة الإياب فى الثامن من الشهر ذاته، وتأهل الوداد المغربى لمواجهة الأهلى فى نصف النهائى، بعد خسارته بهدف نظيف أمام النجم الساحلى فى تونس، ليصعد بنتيجة اللقاءين "2/1".

وتشهد دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية بعد تأهل كل من الأهلى والزمالك من "مصر" ، والرجاء والوداد من " المغرب" للدور نصف النهائى حدثا تاريخيا لم يحدث من قبل فى تاريخ البطولة.
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