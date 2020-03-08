الوداد المغربى يغري جاريدو بـ مبلغ خرافي للفوز على الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

وفاز الوداد المغربي على النجم الساحلي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 على ملعب محمد الخامس بالمغرب ، ولكنه خسر بنتيجة 1-0 على ملعب الأوليمبي برادس ولكن هذه النتيجة لم تعيقه من التأهل على حساب فريقه السابق.

وذكر موقع "le360" المغربى أن جاريدو ضمن الحصول على 200 ألف درهم، أي نحو 330 ألف جنيه، بعدما قاد الوداد للمربع الذهبى للبطولة الأفريقية، حيث كان المدرب الإسبانى اتفق على إدراج بند فى عقده ينص على حصوله على هذا المبلغ حال تخطيه النجم الساحلى الذى يعد المهمة الأولى له مع الفريق بعد توليه المهمة خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر.





وأضاف الموقع أنه من المقرر أن يحصل المدرب الإسبانى على مليون درهم حال قيادته الوداد البيضاوى للتتويج بلقب الدوري المغربي، وتزيد إلى 1.5 مليون فى حال تخطيه عقبة النادي الأهلي في نصف النهائي والتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا.





ويواجه الوداد المغربى فى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، النادى الأهلى بعدما تخطى الثاني فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة 3 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.