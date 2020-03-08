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رياضة

بيراميدز يتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 04:56 م
بيراميدز وزاناكو
بيراميدز وزاناكو
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محمد السعيد
تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، رغم الهزيمة أمام زاناكو الزامبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي.

وصعد فريق بيراميدز بعد التفوق على زاناكو بنتيجة 3 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونجح زاناكو في خطف هدف من بيراميدز، عن طريق كولا قبل ثوانٍ من إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

وسيطر بيراميدز على معظم مجريات اللقاء، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى  أهداف.

وسيواجه فريق بيراميدز الفائز من مباراة  إنيمبا النيجيري وحوريا كوناكري الغيني، في الدور نصف النهائي.
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