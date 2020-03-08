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محافظات

استهداف 403 آلاف و780 طفلا ضمن حملة التطعيم ضد الحصبة في أسوان.. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 06:19 م
الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
إنطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمحافظات الحدودية ومنها محافظة أسوان .. وللمزيد عن الحملة إطلع على السطور التالية .


تستهدف مديرية الشئون الصحية بأسوان نحو 403 ألف و780 طفلًا على مستوى المدن والقرى والمراكز وذلك فى المرحلة السنية من 9 شهور وحتى 10 سنوات . 


الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة تشارك فيها فرق ثابتة ومتحركة بواقع 667 فرقة يشارك بها 1800 عضو من الفرق الطبية على مستوى المحافظة، تحت إشراف طبى كامل . 


الحملة ستعمل خلال هذه الفترة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لجميع الفرق بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس الابتدائية والعامة والأزهرية والحضانات ورياض الأطفال الحكومية والأهلية.


بالنسبة للحصبة فهى مرض معدى خطير له العديد من المضاعفات مثل الالتهاب الرئوى والإسهال والتهاب المخ وقد يؤدى إلى الوفاة ، كما أن الحصبة الألمانية هى أيضًا مرض معدى وخطير فى حالة إصابة السيدة الحامل بالعدوى فى خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل ، فإن ذلك قد يؤدى إلى الإجهاض أو إصابة الجنين بعيوب ينتج عنها ولادة طفل يعانى من التشوهات مثل تشوهات (عيوب) عينيه (البصر)، تشوهات سمعية، عيوب بالقلب والشرايين ، قد تسبب التهاب السحايا والدماغ وتضخم الكبد والطحال، وتأخر النمو والتخلف العقلى . 


وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين (المقيمين على أرض مصر)، خلال الفترة التى تبدأ من اليوم الأحد 8 حتى 26 من مارس الجارى. 


وتأتى هذه الحملات فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التى تساهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة. 


وزارة الصحة والسكان تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء المحافظات الحدودية والتى تضم (أسوان، الوادى الجديد، البحرالأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وسيجرى تطعيم الأطفال بها من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات، والتى يكثر تواجد غير المصريين بها، والتى يتواجد بها العديد من منافذ الدخول .



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استهداف 403 آلاف و780 طفلا ضمن حملة التطعيم ضد الحصبة في أسوان.. صور
استهداف 403 آلاف و780 طفلا ضمن حملة التطعيم ضد الحصبة في أسوان.. صور
استهداف 403 آلاف و780 طفلا ضمن حملة التطعيم ضد الحصبة في أسوان.. صور
استهداف 403 آلاف و780 طفلا ضمن حملة التطعيم ضد الحصبة في أسوان.. صور
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