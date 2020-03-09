الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره في شهر رجب له 5 شروط.. يغفل عنها كثيرون

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره لعلها أعظم الهديا للميت في أصعب لحظات الوداع، كما أن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره يعد من السُنن المستحبة والواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ويزداد استحبابه في شهر رجب لما فيه من نفحات ربانية عظيمة، قد ورد في الدعاء للميت بعد الدفن الكثير من الآداب والصيغ المتعددة، فجاء بالأثر دعاء للميت بعد الدفن كامل ، كما ورد افضل دعاء للميت مختصر ، وأيا كانت آداب وصيغ الدعاء للميت بعد الدفن والقعود عند قبره ، فالمهم هو معرفتها والحرص على الدعاء للميت بعد دفنه باعتباره سُنة ووصية نبوية شريفة.
الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره
الدعاء للميت بعد الدفن وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ، علينا أن نتجنب الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.
دعاء للميت بعد الدفن لتقديمه يجب عندما نجلس بجوار المقبرة، نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو أننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا إلى القبر أثناء دعاء للميت بعد الدفن ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب أن يفعله من بعدنا معنا من دعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى الدعاء للميت بعد الدفن ونكثر من قراءة القرآن.