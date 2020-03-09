AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره في شهر رجب له 5 شروط.. يغفل عنها كثيرون

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:01 ص
الدعاء للميت بعد
الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره في شهر رجب
Advertisements
أمل فوزي
الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره لعلها أعظم الهديا للميت في أصعب لحظات الوداع، كما أن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره يعد من السُنن المستحبة والواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ويزداد استحبابه في شهر رجب لما فيه من نفحات ربانية عظيمة، قد ورد في الدعاء للميت بعد الدفن الكثير من الآداب والصيغ المتعددة، فجاء بالأثر دعاء للميت بعد الدفن كامل ، كما ورد افضل دعاء للميت مختصر ، وأيا كانت آداب وصيغ الدعاء للميت بعد الدفن والقعود عند قبره ، فالمهم هو معرفتها والحرص على الدعاء للميت بعد دفنه باعتباره سُنة ووصية نبوية شريفة.

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره
الدعاء للميت بعد الدفن وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ، علينا أن نتجنب الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى. 

دعاء للميت بعد الدفن لتقديمه يجب عندما نجلس بجوار المقبرة، نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو أننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا إلى القبر أثناء دعاء للميت بعد الدفن ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب أن يفعله من بعدنا معنا من دعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى الدعاء للميت بعد الدفن ونكثر من قراءة القرآن. 

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ففيه شدد رسول الله على ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية لزيارة القبور خاصة بالنسبة للنساء ، حيث نهى النساء عن شق الجيوب ولطم الخدود والصراخ والعويل عند قبر المتوفي، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى وذلك أثناء الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره 

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره يستلزم السكينة والوقار في المقبرة، فيعتبر الزوار من غير صوت أو عويل، وأن يكون الغرض من زيارة القبور العظة والاعتبار والنظر في المآل حتى يصح الدعاء للميت بعد الدفن .

دعاء للميت بعد الدفن صفته وأحكامه
الدعاء للميت بعد الدفن؛ صفته وأحكامه ورد فيها أن دعاء للميت بعد الدفن جهرًا على المقابر ، هو سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قد أوصانا بها في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة؛ فقد جاء في سنن أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ». 

دعاء للميت بعد الدفن هل يكون سرًّا أم جهرًا؟، وكذلك أفضلية دعاء للميت بعد الدفن هل فرادى أم جماعات؟، فقد ثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه لا تضييق في دعاء للميت بعد الدفن فكله جائز، السر والجهر والفرادى والجماعي، إلا أن دعاء للميت بعد الدفن في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، استنادًا لما رواه الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ». 

افضل دعاء للميت مختصر
دعاء للميت بعد الدفن ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، ليرشدنا إلى افضل دعاء للميت مختصر الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن دعاء للميت بعد الدفن و افضل دعاء للميت مختصر هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر. 

دعاء للميت بعد الدفن مكتوب كامل
الدعاء للميت بعد الدفن كامل مكتوب ، الوارد بالحديث والسُنة النبوية الشريفة، عدة أمثلة من دعاء للميت بعد الدفن : « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته». 
« اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا». 

الدعاء للميت بعد الدفن مكتوب كذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة». 

كما أن من الدعاء للميت بعد الدفن مكتوب : « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها». 
« اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور». 
« اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم». 

دعاء للميت كامل مكتوب آخر وهو: «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه». 
« اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به». 
« اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال». 
« اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه». 

اقرأ أيضًا..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الدعاء جهرا على المقابر بعد دفن الميت

حكم الدعاء للميت جهرا عند المقابر

الإفتاء توضح آداب الدفن الشرعية للميت

دعاء للمتوفى.. يقيه فتنة القبر ويوسع مدخله.. يقال قبل الدفن وبعده

أفضل دعاء للميت يُشفع فيه رسول الله ويسقيه من يده الشريفة

أفضل دعاء للميت من الكتاب والسنة

ترشيحاتنا

حقيقة حدوث إصابات بفيروس كورونا فى الحرس الوطني السعودي

الصيف جاي .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور

بعد القبض عليه.. رونالدينيو يخضع للتحقيق في جرائم أخرى

5 شروط فيمن يؤم المصلين

لمن اسودت صحيفته بالذنوب..علي جمعة يوصي بـ3 أمور في شهر رجب تبيضها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع