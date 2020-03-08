بعد كورونا.. كارثة طبيعية تجتاح إيران وتهدد دولة عربية ..فيديو

بينما تفشل الحكومة الإيرانية في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد ، الذي أصاب عشرات الآلاف وحصد أرواح الآلاف، يشن الجراد هجوما جديدا على البلاد.





وتشهد الأقاليم الجنوبية في إيران منذ أيام غزوا ضخما من أسراب الجراد، الذي يواصل هجومه وانتشاره، وسط اتهامات بتقاعس السلطات عن القيام بواجباتها.

وكانت منظمة حماية النباتات الإيرانية أعلنت وصول الجراد إلى هرمزجان، سيستان وبلوشستان، بوشهر، خوزستان، فارس لا توجد وسائل أخرى للتعامل معها سوى رشها بالمبيدات الحشرية.



واجتاح الجراد اليوم الأحد، سماء محافظة خوزستان وتهديدا مدينة عبادان، وقال محمد قاسمي نجاد، نائب مدير قسم تحسين المحاصيل في خوزستان، إن السلطات على استعداد لمواجهة توقعات تفشي الجراد ، أن هناك استعداد تام لمكافحته في جميع أنحاء المحافظة.





وأضاف أن هناك 152 فرقة لمكافحة الجراد في جميع أنحاء المحافظة.





وتابع أن التقارير الميدانية تفيد بوصول هجوم الجراد إلى سماء عبادان.



