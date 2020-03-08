في اليوم العالمي للمرأة 2020.. "عدالة ومساندة" تحيي نساء مصر

وقالت المؤسسة
في بيان لها اليوم، إن احتفال عام 2020 الذي أعلنته الأمم المتحدة يحمل شعار
"أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة" وهو ما تسعى إليه القيادة
السياسية في مصر منذ وصولها لسدة الحكم ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وكافة
مؤسسات الدولة؛ وهو فكرة تحقيق المساواة بين الجنسين.
ودعت
المستشارة هالة عثمان؛ كافة نساء العالم أن يثبتن قوتهن وكفاءتهن في كافة المجالات
الحياتية خاصة الأكثر صعوبة؛ وأن يؤكدن للجميع أن النساء هن القادرات وبقوة على
إذكاء المناخ العام الصحي لدولهم وأسرهم ومجتمعاتهم.
ووجهت رسالة
إلى المرأة المصرية؛ أكدت فيها أن نساء مصر هن حجر الزاوية الحقيقية في التنمية
والتقدم؛ وعليهن دور وطني حقيقي تجاه المسار الآمن للدولة الوطنية؛ كشريك رئيسي في
المجتمع المصري لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.