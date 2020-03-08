في اليوم العالمي للمرأة 2020.. "عدالة ومساندة" تحيي نساء مصر

قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية برئاسة المستشارة هالة عثمان؛ أستاذ القانون الجنائي؛ التحية والتهنئة والتقدير لكل نساء العالم؛ وإلى المرأة المصرية بوجه خاص؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام؛ وهو اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل "بيجين" الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى مرور 20 عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن، و10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ و5 سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة؛ والاحتفال بمرور 20 عاما على إنشاء المجلس القومي للمرأة في مصر.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم، إن احتفال عام 2020 الذي أعلنته الأمم المتحدة يحمل شعار "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة" وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية في مصر منذ وصولها لسدة الحكم ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وكافة مؤسسات الدولة؛ وهو فكرة تحقيق المساواة بين الجنسين.

ودعت المستشارة هالة عثمان؛ كافة نساء العالم أن يثبتن قوتهن وكفاءتهن في كافة المجالات الحياتية خاصة الأكثر صعوبة؛ وأن يؤكدن للجميع أن النساء هن القادرات وبقوة على إذكاء المناخ العام الصحي لدولهم وأسرهم ومجتمعاتهم.

ووجهت رسالة إلى المرأة المصرية؛ أكدت فيها أن نساء مصر هن حجر الزاوية الحقيقية في التنمية والتقدم؛ وعليهن دور وطني حقيقي تجاه المسار الآمن للدولة الوطنية؛ كشريك رئيسي في المجتمع المصري لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.