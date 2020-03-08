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برلمان

«مستقبل وطن» يهنئ السيدة المصرية بـ"اليوم العالمي للمرأة": كل عام وأنتِ نصف المجتمع

الأحد 08/مارس/2020 - 07:48 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد
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ماجدة بدوي - أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن سجل المرأة المصرية حافل بالعطاء وعشق تراب الوطن، والنضال، والمساهمة في تخريج أجيال تعتمد الأخلاق والقيم المجتمعية سبيلًا نحو التطور والانتماء

وهنأ رشاد، المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قائلًا: "لقد سطرت تاريخها بحروف من ذهب منذ أن عرفت البشرية الحياة.. فكل عام وهي نصف المجتمع، وقلب الوطن النابض".

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن المرأة المصرية سلكت على مدار تاريخها دروبًا شتى، من أجل حصولها على مكانتها التي تستحقها، وفدت بنفسها وروحها الوطن، لافتا إلى أنها تُوجت بنتاج ذلك في عهد الرئيس والزعيم عبد الفتاح السيسي؛ الذي يعد فترة حكمه نقطة تحول حقيقية في تاريخ المرأة المصرية".


وتابع: "إن الدولة المصرية وهي تحتفل بيوم المرأة العالمي، تفخر بما قدمته وتقدمه للمرأة بشكل خاص؛ من أجل تمكينها سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا، وتبوأها مكانتها اللائقة بها، حتى أصبحنا نرى المرأة نائبة ووزيرة ومحافظة؛ وهو شئ تستحقه وتستحق أكثر من ذلك".


وأكد أن المرأة المصرية صنعت بعزيمتها وكفاحها الممتد عبر التاريخ قصصًا وطنية سطرت معنى الوفاء والوطنية.. لتظل هذه القصص والنماذج مصدرًا نستقي منه معاني العزيمة ونفتخر بها أمام العالم، وتدفعنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعرق لرفعة الوطن.
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