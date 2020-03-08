إعلان حالة الطوارئ في ولاية أوريجون الأمريكية بسبب كورونا

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل، بأن حاكم ولاية أوريجون الأمريكية أعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.





وأعلنت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 470 حالة.





وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك إلى 105 أشخاص.





يذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.





وكان مستشفى فى ولاية واشنطن الأمريكية، قال الجمعة الماضي، إن شخصا تُوفي بفيروس كورونا هناك ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض في الولايات المتحدة إلى 15.



