قرينة الرئيس تشارك في احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" وتكرم نماذج نسائية رائدة .. فيديو وصور

شاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية ، فى احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح وكرمت نماذج نسائية رائدة.





وأبدت السيدة انتصار السيسى، سعادتها بمشاركة النماذج النسائية الرائعة لما قدمنه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعًا.





وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس السيسى على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك »: « سعدت اليوم كثيرًا بمشاركتي مع هذه النماذج النسائية الرائعة لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعًا.. خالص الحب والتقدير لكل امرأة مصرية. داعين المولى أن يديم عليهم الصحة والقوة والسعادة».





وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها.





وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المرأة المصرية تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد، فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع.. تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر".











