بهذه الطريقة.. احتفلت أبل بالنساء في اليوم العالمي للمرأة .. صور





وأضافت أبل اللون البنفسجى لمنصة Apple Music وقامت باختيار قائمة جديدة من الأغانى تسمى Women of Choice، وقامت بعرض أغنية Stupid Love للمغنية الأمريكية الشهيرة ليدى جاجا





وضمت عدد آخر من القوائم شملت أكثر من مغنية شهيرة مثل تايلور سويفت و بيونسيه.









أما بالنسبة لتطبيق Apple TV فقامت شركة أبل بوضع معظم المسلسلات التليفزيونية المكونة من أبطال نساء، أو التى تحكى عن بطولات نسائية، وقالت الشركة، في بيان لها إنه من الفخر أن نحتفل بالنساء اللاتى استخدمن ابداعاتهم في إنجاز أشياء أكبر منهن. قابلوا النساء اللاتى صنعن التاريخ.

كما سلط موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الضوء على أهم المبادرات النسائية التي قامت بها سيدات بارزات في مجتمعاتهن باستخدام المنصة، احتفالًا بيوم المرأة العالمي لعام ٢٠٢٠.





واحتفلت شركة جوجل Google بيوم المرأة العالمى من خلال وضع فيديو مدته 55 ثانية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل



