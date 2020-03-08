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توك شو

نحتاج 4 شهور.. القومى للبحوث: بدأنا الخطوات الأولى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:22 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد أحمد، رئيس الفريق البحثى، لإنتاج لقاح كورونا بالمركز القومى للبحوث، أن هناك أبحاثا علمية مصرية خالصة تعمل في هذا التوقيت لاستخراج لقاح أو مصل معين للحد من فيروس كورونا، وهذا الأمر متبع في بلدان العالم الأخرى، مستطردًا: "العالم يعمل على إنتاج لقاحات بطرق مختلفة، والدول تحركت في اتجاه اللقاح والدواء".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، : "تحركنا في اتجاه اللقاح.. و اللقاح هدفه الوقاية، أم الدواء فهو مادة كيمائية تقضى على الميكروب ومصر الآن في الخطوات الأولى، ونحتاج لـ 4 أشهر، للانتهاء من اللقاح المرشح، قبل دخوله في مراحل الدراسات الطبية".

وأشار إلى المركز القومى للبحوث يتواصل مع مختبرات عالمية أخرى في أمريكا وفرنسا وهونج كونج، والصين وألمانيا.
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