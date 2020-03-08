أخبار البرلمان.. رفع الحصانة عن نائب الرشوة.. وإقرار 51 مادة بقانون البناء الموحد

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 8 من مارس:البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي بسبب رشوةعقب رفع حصانة نائب الرشوة.. عبد العال لـ الأعضاء: عليكم أن تدركوا قيمة عضوية مجلس النواببعد وفاة أول حالة بـ كورونا.. بيان عاجل للبرلمان بشأن تصدير الكمامات الطبيةالحرمان من الوظائف الحكومية أبرزها.. عقوبات المدرجين على قوائم الإرهابوفاة أول مصاب بفيروس كورونا في مصر.. أول رد فعل من البرلمان حول الواقعةبشرى للممولين.. إعفاءات 30% على ضرائب الدخل بعد تصديق الرئيسرئيس النواب: قانون البناء سيحتاج سنة على الأقل لفك ألغازهنواب: جريمة غسل الأموال من مصادر تمويل الإرهابالعقوبات الجديدة لحيازة الآثار المصرية بالخارج والتسلق بدون إذن فى مرحلة التصويت النهائي بالبرلمانبعد واقعة هرم خفرع.. عقوبات التسلق خلسة للمناطق الآثرية تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه