هل سيتم منع الشيشة في المقاهي بسبب كورونا ؟ .. الحكومة تجيب

كشف السفير السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة منع الشيشة بالمقاهي بسبب فيروس كورونا .





وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار يرجع لوزارة الصحة ـ فإذا كانت هناك توصية من وزارة الصحة للخطورة الداهمة سيتم التنفيذ على الفور.





وأكد أن المجلس درس توقيتات الموالد التى تشهدها مصر الفترة الحالية والقائمة وما ينتج عنها من تجمعات جماهيرية فى الاجتماع الأخير.





وتابع أنه سيكون هناك قرار بشأنها خلال ساعات فى ضوء تقارير وزارة الصحة، التى حذرت من خطورتها.





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وتابع، "هناك دول منعت صلاة الجمعة والعمرة فكيف نترك الموالد رغم احترامنا لقامات أصحاب الموالد وما تمثله من قيمة لأصحابها".



