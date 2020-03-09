أستون فيلا في ضيافة ليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة





ويبدو اللقاء ثأريًا بالنسبة لليستر سيتي، بعد أن حرمه أستون فيلا من الوصول إلى المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وودع البطولة من دور نصف النهائي، بعد هدف تريزيجيه القاتل في فوز الفيلانز بنتيجة 2-1.





في المقابل، يسعى أستون فيلا الذي صعد للدوري الممتاز هذا الموسم، لمواصلة تفوقه على ليستر سيتي في المباراة الثانية على التوالي، لحصد الثلاث نقاط، من أجل تفادي الهبوط والحفاظ على حظوظه بالبقاء في البريميرليج الموسم المقبل.





كما يتطلع أستون فيلا لمصالحة جماهيره، بعد أن خسر لقب كأس الرابطة الإنجليزية، على يد مانشستر سيتي، بنتيجة 2-1.

ويدخل ليستر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا الذي يواجه خطر الهبوط في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.