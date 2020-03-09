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رياضة

أستون فيلا في ضيافة ليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:53 ص
تريزيجيه - المحمدي
تريزيجيه - المحمدي
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إسراء أشرف
يحل فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري، أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، ضيفًا على ليستر سيتي، اليوم، الإثنين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ووكرز" في ختام الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليستر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا الذي يواجه خطر الهبوط في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

ويبدو اللقاء ثأريًا بالنسبة لليستر سيتي، بعد أن حرمه أستون فيلا من الوصول إلى المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وودع البطولة من دور نصف النهائي، بعد هدف تريزيجيه القاتل في فوز الفيلانز بنتيجة 2-1.

في المقابل، يسعى أستون فيلا الذي صعد للدوري الممتاز هذا الموسم، لمواصلة تفوقه على ليستر سيتي في المباراة الثانية على التوالي، لحصد الثلاث نقاط، من أجل تفادي الهبوط والحفاظ على حظوظه بالبقاء في البريميرليج الموسم المقبل.

كما يتطلع أستون فيلا لمصالحة جماهيره، بعد أن خسر لقب كأس الرابطة الإنجليزية، على يد مانشستر سيتي، بنتيجة 2-1.
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