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أصل الحكاية

مرّوا بـ 3 دول.. كيف تم التعامل مع مصابي كورونا الجدد لدى وصولهم السعودية

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:52 ص
كورونا
كورونا
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ميس رضا
سجلت المملكة العربية السعودية رقما جديدا فى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة.

عبروا دولا موبوءة بالفيروس 


وقالت وزارة الصحة اليوم إن الحالة الأولى لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف.

وأضافت الوزارة أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.

وذكرت أن الحالة  الرابعة لمقيم أمريكي عائدا من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) بلغت 15 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليًا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. وأهابت الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز "تواصل الصحة 937 " للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

قرار جديد وحظر الطيران 

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء أمس،قرارًا جديدًا  بفرض حظر دخول مواطنى 9 دول عربية وأجنبية لأراضيها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


وفرضت السلطات السعودية تعليقا مؤقتا، على سفر المواطنين والمقيمين فيها من وإلى تسع دول الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق، وذلك بهدف السيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع دخوله إلى البلاد.


كما شمل القرار حظر دخول أي شخص، كان موجودا بأتي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى السعودية، إضافة الى إيقاف الرحلات الجوية والبحرية، بين المملكة والدول المذكورة.

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