الحكومة: تعليق الاحتفالات بـ «الموالد» بسبب كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء حول مستجدات فيروس كورونا إن الوضع الصحي مستقر بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل، فضلًا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية، خاصة مع نظام الكواشف الجديد الذى تظهر نتيجته خلال ٣٠ دقيقة، وسيتم إخضاع كل القادمين للأراضى المصرية له سواء الأجانب أو المصريين.





وحول ما تردد عن صدور قرار من الحكومة بشان منع الشيشة في المقاهي أكد "سعد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه لم يتم التطرق لهذا الأمر، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية الجديدة سوف تتضمن تعليق الاحتفالات بـ "الموالد" مؤقتًا، بسبب تكدس المواطنين بها بشكل يزيد احتمالات نقل العدوى من مصاب الى آخر.





وأشار سعد اننا نتخذ كافة الاجراءات والتدابير لمنع انتشار هذا الفيروس المستجد والسيطرة عليها، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بشفافية، حيث تعلن وزارة الصحة على الفور عن أية حالات جديدة تظهر.





وحول تكدس المواطنين الراغبين في إجراء تحاليل فيروس كورونا أمام المعامل الصحية أمس، قال سعد إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقد اجتماعًا واتخذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، من خلال إنشاء موقع إلكتروني لتنظيم عملية حجز المواعيد وإجراء التحاليل، بما سيجعلنا نتفادى التزاحم أمام المعامل المركزية.