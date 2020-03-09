بعد إعلان حملها.. وفاة جدة كاتي بيري

أعلنت المغنية الامريكية كاتي بيري عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر وفاة جدتها عن عمر يناهز 99 عامًا.





ونشرت كاتي بيري رابط للاغنية تحمل اسم Deep Peace,وكشفت انها تهديها لروح جدتها.





ويأتي ذلك الخبر المحزن بعد مرور أيام على اعلان كاتي بيري لحملها في طفلها الأول من خطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم.









كاتي بيري Katy Perry التي تبلغ من العمر 36 عامًا، ظهرت من خلال فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تكشف عن بطنها المنتفخ.





يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.





‏‎وسبق لـ كاتي بيري Katy Perry كاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn.