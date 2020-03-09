محمد أبو العينين أمام صناعة البرلمان: مصر تحتاج استراتيجية حقيقية للالتحاق بالثورة الصناعية الرابعة.. والأزمة الحقيقية أمام المستثمر عدم وعي الموظف والعامل.. والتنمية تبدأ من التخطيط العمراني الناجح

يجب العمل على الاندماج فى الثورة الصناعية الرابعة وتوطين تكنولوجياتها فى مصر

لابد من بناء اسم صناعي عالمي لمصر يضعها في مصاف الدول الصناعية الكبرى

مطلوب تشريعات وسياسيات واضحة ومحفزة لخلق التخصص الانتاجى وإقامة مدن صناعية





شدد النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة العمل من أجل الاندماج بالثورة الصناعية الرابعة، وتوطين وتطوير وتوسيع استخدامات تكنولوجياتها فى مصر وخصوصا مع توجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.





وقال أبو العينين في كلمته أمام لجنة الصناعة في مجلس النواب بحضور وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار، إن مصر تحتاج إلى وضع استراتيجية حقيقية للاندماح فى الثورة الصناعية الرابعة التي يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد الأمور في البلاد على تحقيق هذا الحلم قائلا:" الرئيس السيسي تحدث فى إحدي خطاباته أن الثورة الصناعية الأولي والثانية والثالثة فاتت ومن ثم أين نحن من الثورة الصناعية الرابعة؟.





وأضاف أن تصنيع مصر وتحقيق التخصص الانتاجى وتوطين الصناعات بالمحافظات والاندماج فى الثورة الصناعية الرابعة يبدأ بالتخطيط العمراني وإقامة المدن الصناعية المتخصصة، مؤكدا أن كبرى دول العالم التي التحقت بالثورة الصناعية الثالثة والثانية والأولي أقامت المدن المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ثم انطلقت إلى الصناعات الكبرى والعملاقة.





وأشار أبو العينين إلى أنه يجب العمل على بناء اسم صناعى عالمى لمصر عبر تنمية حقيقة للصناعة المصرية بما يضعها فى مصاف الدول الصناعية المتقدمة، مؤكدا أن المستثمر الدولي يرغب في الاستثمار في مصر ولكن نحتاج المزيد من التحفيز له ولصناعته.





وتساءل ما هي الحوافز المقدمة لجذب الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها عالية التكنولوجيا في مصر؟ وكيفية تشجيع ريادة الأعمال في هذه المجالات؟ مشيرا إلي ضرورة أن نخاطب العالم بلغة جديدة و تسويق مصر في إطار دولي بما يساهم في تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات.





وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل الموظف والعامل، مؤكدا أن الأزمة الحقيقية أمام المستثمر هي عدم وعي الموظف والعامل بأهمية العمل الذي يقوم به وكذلك أهمية الاستثمار.





واستشهد نائب رئيس حزب مستقبل وطن بتجربة الصين فى انشاء المدن الصناعية المتخصصة وما أدت اليه من تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج وجذب الشركات العالمية وتعميق الصناعة من خلال تجميع كافة الشركات التى تعمل فى قطاع واحد فى مكان واحد وتوفير كافة الخدمات التى تحتاجها.





وأوضح أن البرلمانات السابقة أعدت دراسات حول هذا الأمر وتضمنت مختلف الصناعات، مع ضرورة مراعاة العقبات التي تقف حائلا امام اصدار التراخيص قائلا:" لدينا أهمية كبرى فى الاستعداد للمشاركة في الثورة الصناعيه الرابعة مع رسم الخطط والسياسات لتعظيم القيمة المضافة من موارد وامكانات مصر الكامنة الهائلة".