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أخبار البلد

مصادر: قرار تعليق فعاليات التجمعات الكبيرة لا يشمل المدارس والجامعات

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:38 م
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
أكدت مصادر أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، تشمل الموالد والحفلات الفنية ذات الحضور الجماهيري.

وأضافت المصادر، أن قرار تعليق الفعاليات لا يتضمن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مضيفة أن القرار ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد.

وكان قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
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