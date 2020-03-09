نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بهذه الطريقة احتفلت أبل بالنساء في اليوم العالمي للمرأة.. تويتر يطبق سياسته الجديدة ويحذف فيديو لترامب

ينشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث وأجدد التقنيات المختلفة والتى نستعرضها فى النشرة التالية.
قامت شركة أبل بالتعبير عن احتفالها باليوم العالمي المرأة، أمس، عن طريق القيام بتغيير كبير في عدد من تطبيقاتها ومنصاتها مثل Apple Music و Apple TV، وغيرها.
في الوقت الذى تسيطر فيه أجواء الرعب على العالم، بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى خلف وراءه الآلاف من المصابين والموتى، والذى حضر فيه مشهد حزين لمريض الغروب الأخير في مدينة ووهان الصينية، بؤرة المرض.
ذكرت صحيفة Los Angeles Times أن المدير التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، عرض على موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم، العمل من المنزل لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.
ذكرت شبكة CNBC أن شركة أمازون، عملاق شركات التسوق الإلكترونى في العالم، تعمل على مشروع سري لتطوير لقاح لفيروس الإنفلوانزا.
كشفت صحيفة "نيويورك بوست" أنه من المحتمل بشكل كبير ألا يستطيع مشترو هواتف الأيفون الجديدة من استبدال هواتفهم مرة أخرى.
ذكر موقع Apple Insider أن شركة أبل ستقوم بإصدار ساعة ذكية جديدة، من شانها إحداث ثورة طبية وتكنولوجية معا.
مصائب قوم عند قوم فوائد.. هو الوصف الأمثل لما حدث مع شركات تطبيقات الهواتف الذكية بعدما نجحت فى جنى ملايين الدولارات جراء تداعيات أحداث فيروس كورونا حول العالم، حققوا مكاسب خيالية بالرغم من الخسائر الإقتصادية التى ضربت بمعظم الشركات العالمية عرض الحائط.
ذكر موقع Tech Crunch أن موقع تويتر قام بحذف فيديو للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتم تصنيف الفيديو تحت لائحة المعلومات المضللة.