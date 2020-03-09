نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بهذه الطريقة احتفلت أبل بالنساء في اليوم العالمي للمرأة.. تويتر يطبق سياسته الجديدة ويحذف فيديو لترامب

ينشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث وأجدد التقنيات المختلفة والتى نستعرضها فى النشرة التالية.









قامت شركة أبل بالتعبير عن احتفالها باليوم العالمي المرأة، أمس، عن طريق القيام بتغيير كبير في عدد من تطبيقاتها ومنصاتها مثل Apple Music و Apple TV، وغيرها.









في الوقت الذى تسيطر فيه أجواء الرعب على العالم، بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى خلف وراءه الآلاف من المصابين والموتى، والذى حضر فيه مشهد حزين لمريض الغروب الأخير في مدينة ووهان الصينية، بؤرة المرض.







ذكرت صحيفة Los Angeles Times أن المدير التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، عرض على موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم، العمل من المنزل لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

عن طريق مشروع سري.. أمازون تقوم بتطوير لقاح للإنفلوانزا





ذكرت شبكة CNBC أن شركة أمازون، عملاق شركات التسوق الإلكترونى في العالم، تعمل على مشروع سري لتطوير لقاح لفيروس الإنفلوانزا.









