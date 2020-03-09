مانشستر سيتي يسابق الزمن لتجديد عقد دي بروين ويرصد له راتبا خرافيا

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي، يسابق الزمن من أجل تجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، بعد توقيع عقوبة منع الفريق من المشاركة في البطولات الأوروبية.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، أعلن سلفًا منع مانشستر سيتي الإنجليزي، من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، وغرامة قيمتها 30 مليون يورو، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.





وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد دي بروين براتب أسبوعي يصل لـ 350 ألف جنيه إسترليني، لإقناع اللاعب من أجل البقاء في الفريق أثناء عقوبة المنع الأوروبية.





وأضافت الصحيفة أن دي بروين في أفضل مستوياته، وأنه قريب من كسر رقم تيري هنري القياسي بـ 20 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي في موسم واحد.





كما ذكرت الصحيفة أن النادي سيعرض على اللاعب تجديد عقده لمدة 5 سنوات، براتب سنوي يصل لأكثر من 18 مليون يورو.





يذكر أن دي بروين انتقل لصفوف نادي مانشستر سيتي في عام 2015، قادمًا من فولفوسبورج الألماني، ليظهر في أكثر 200 مباراة مع السيتيزينز، محرزًا 50 هدفًا، وصانعًا 86 آخرين لزملائه، كما ساهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي آخر موسمين.