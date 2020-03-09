قطر تهدد بعقوبات صارمة ضد ناشري الشائعات

قالت وزارة الداخلية القطرية إن المشاركة أو تداول الشائعات يعتبر أمر في غاية الخطورة وقد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.





وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بتويتر إن "مشاركتك في نشر أو تداول الشائعات، أمر في غاية الخطورة وقد يعرضك للمساءلة القانونية".





وتابعت "حرصك على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية يجنبك التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر".





وأضافت الوزارة القطرية أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر الشائعات وتداولها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.



