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أخبار العالم

قطر تهدد بعقوبات صارمة ضد ناشري الشائعات

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:21 م
قطر تهدد باعتقال
قطر تهدد باعتقال مروجش الشائعات
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قسم الخارجي
قالت وزارة الداخلية القطرية إن المشاركة أو تداول الشائعات يعتبر أمر في غاية الخطورة وقد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بتويتر إن "مشاركتك في نشر أو تداول الشائعات، أمر في غاية الخطورة وقد يعرضك للمساءلة القانونية".

وتابعت "حرصك على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية يجنبك التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر".

وأضافت الوزارة القطرية أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر الشائعات وتداولها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

ولم تكشف قطر عن نوع الشائعات وما السر وراء تلك التغريدات التي تأتي عقب إعلان الدوحة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر.
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