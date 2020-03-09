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توك شو

إجراء غشيم.. نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لـ إثيوبيا.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:03 م
سد النهضة
سد النهضة
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توك شو
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على إثيوبيا، بسبب قراراتها الأخير فيما يتعلق بشأن أزمة سد النهضة.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، قام اليوم بزيارة لإقليم بني شلقوم التي يقام به سد النهضة، الأكبر في إفريقيا وعاشر سد في العالم.

وأكد مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، أن إثيوبيا تخرج لسانها للشرعية الدولية، وتتحدى الشرعية الدولية بنشر صور حديثة لسد النهضة، وما كان توقعات وإرهاصات بالأمس أصبح اليوم حقيقة.

واعتبر "الديهي" أن بث هذه الصور في هذا التوقيت إجراء غشيم يتنافى مع التوجه العام والكلام المعسول، مشددًا على أن ردود إثيوبيا السياسية والدبلوماسية غير مسئولة، ومصر دولة لن تقبل أن يفرض عليها أمر واقع، فالأمر الواقع سياسة مرفوضة للدولة المصرية، والقيادة المصرية لن تقبل أن يفرض عليها أمر واقع، فالدولة المصرية قادرة قوية واعية صادقة، ولكن صبر مصر قارب أن ينفذ، فأم الدنيا الشقيقة الكبرى غاضبة، وهناك سيناريوهات موضوعة وموجودة للتعامل مع  أزمة سد النهضة، لكن مصر تميل للسلام دائمًا.

وتابع، أن خروج الإثيوبيين من حالة العوز والفقر لن يكون على حساب مياه المصريين، ولن يكون خروج إثيوبيا من حالة الصراع الداخلي على حساب الحق المصري، ولن يتم ملئ سد النهضة إلا بعد التفاوض مع مصر وموافقتها وفقًا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015، مناشدًا الإعلام الإثيوبي أن يكف عن تصدير صورة أن مصر عدو لإسرائيل، مؤكدًا تجربة إثيوبيا مع كينيا والصومال وجيبوتي والسودان لن تكون مع مصر.
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