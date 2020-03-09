إجراء غشيم.. نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لـ إثيوبيا.. فيديو

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على إثيوبيا، بسبب قراراتها الأخير فيما يتعلق بشأن أزمة سد النهضة.





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، قام اليوم بزيارة لإقليم بني شلقوم التي يقام به سد النهضة، الأكبر في إفريقيا وعاشر سد في العالم.





وأكد مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، أن إثيوبيا تخرج لسانها للشرعية الدولية، وتتحدى الشرعية الدولية بنشر صور حديثة لسد النهضة، وما كان توقعات وإرهاصات بالأمس أصبح اليوم حقيقة.





واعتبر "الديهي" أن بث هذه الصور في هذا التوقيت إجراء غشيم يتنافى مع التوجه العام والكلام المعسول، مشددًا على أن ردود إثيوبيا السياسية والدبلوماسية غير مسئولة، ومصر دولة لن تقبل أن يفرض عليها أمر واقع، فالأمر الواقع سياسة مرفوضة للدولة المصرية، والقيادة المصرية لن تقبل أن يفرض عليها أمر واقع، فالدولة المصرية قادرة قوية واعية صادقة، ولكن صبر مصر قارب أن ينفذ، فأم الدنيا الشقيقة الكبرى غاضبة، وهناك سيناريوهات موضوعة وموجودة للتعامل مع أزمة سد النهضة، لكن مصر تميل للسلام دائمًا.



