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أخبار العالم

85 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بالأردن

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في الحجر الصحي والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد بلغت 85 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بيان الوزارة تأكيده عدم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن حالة الإصابة الوحيدة التي أعلن عنها سابقًا بصحة جيدة وتتلقى العلاج لحين تماثلها للشفاء الكامل ومغادرتها المستشفى.

وأفادت بأن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يومًا وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بلغت 221 حالة.
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