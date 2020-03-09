وزير الري: السودان وافق على الاتفاق الأخير حول سد النهضة

بأمان السد والتأثيرات البيئية والاجتماعية فيما يتعلق بـ سد النهضة قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن السودان وافق على الاتفاق الأخير بشكل عام، وكان مهتماالبيئية





وأضاف عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية، :" السودان وافق على كل حرف في الاتفاق الأخير، ومصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق والسودان لم يوقع على الاتفاق".





وتابع الوزير :" استغربنا من عدم قيام السودان بالتوقيع على الاتفاق الأخير في واشنطن".





ولفت محمد عبد العاطي:" مصر كانت حريصة على نجاح المفاوضات وهناك إرادة سياسية والتزام للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة".





وأكمل عبد العاطي:" مصر لم تخرج بـ بيانات مثيرة ولكن الجانب الإثيوبي كان يخرج ببيان يؤلب به الرأي العام وبعد الاجتماع يخرج بيانات وتسريبات ونحن لم نتبع هذا الأسلوب".





وتابع :" هذا يؤكد حرصنا على رغبة مصر في التوصل لأى اتفاق لضمان حقوق مصر وتوفير حقوق التنمية لـ اثيوبيا".