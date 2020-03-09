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200 ألف ولي أمر يطالبون وزير التربية والتعليم بتعليق الدراسة خوفا من كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:59 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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عبد الخالق صلاح
قالت داليا الحزاوي، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن قرار وزير التربية والتعليم بأن يبتعد الطالب عن الآخر مسافة متر غير واقعي.

وأشارت «الحزاوي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، المذاع على «القناة الأولى»، الى أن هناك كثافة كبرى بفصول مختلف المدارس، المنتشرة في أنحاء الجمهورية؛ مرددا:  «المحافظات منخفضة الكثافة من 40 لـ60 طالبا في الفصل الواحد». 

وأكدت أنه في حال نجحت الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، يجب استمرار المنظومة التعليمية، وفي حال عدم توافر تلك الإجراءات، يجب إيقاف الدراسة خوفا على الطلاب؛ قائلة «فيه أمهات معندهاش وعي كافي ان ابنها مريض ويقعد في البيت، ومفيش رقابة في المدارس».

ومن جانبها قالت ملك أدمن جروب معا لتعليق الدراسة لحماية أولادنا، إن حوالي 200 ألف من اولياء الأمور يخشون على أبنائهم من إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضافت: «إحنا واثقين في الحكومة، ولكن خايفين على أبنائنا وبنطلب أنهم يحسوا بالأولاد شوية»؛ مشيرة الي أن الكثافة الطلابية بالفصول  قد تؤدى إلى نشر الفيروس بين الأطفال في فترة حضانة الميكروب والتي قد تصل إلى 21 يوما دون ظهور أعراض المرض. 
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