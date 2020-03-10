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مرأة

بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:32 ص
آسر ياسين وزوجته
آسر ياسين وزوجته
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة للفنان آسر ياسين برفقة زوجته من احدث جلسة تصوير وذلك خلال استعدادهما  لاستقبال المولود الثالث.

ظهرت زوجة آسر ياسين فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت تى شيرت أبيض مطبوع و نسقت معه جاكيت و بنطلون جينز و هو ما حازت به من إعجاب متابعيها، وكانت ملامح الحمل تظهر عليها ولكنها أيضًا حافظت علي وزنها المثالي، أطل أيضا آسر ياسين بنفس الـ تى شيرت.


وانتعلت زوجة آسر ياسين حذاء رياضى مسطح، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدله على كتفيها، كما بدت على طبيعتها و لم تلجأ إلى استخدام مساحيق المكياج.



بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور
بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور
بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور
بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور
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