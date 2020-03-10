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فن

عليا تطرح أغنيتها الجديدة روق علينا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:18 ص
عليا - روق علينا
عليا - روق علينا
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سعيد فراج
طرحت المطربة عليا، أغنيتها الجديدة "روق علينا"، بعد فترة من الترويج له، ومن المقرر أن يتم طرح الفيديو كليب بشكل كامل يوم الأحد المقبل، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على يوتيوب. 

أغنية "روق علينا" لـ عليا، من كلمات وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع: جلال الحمداوى، ويتولى إخراج الكليب: بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى. 

ظهرت عليا من خلال البرومو، وهي تقول كلمة واحدة من الأغنية "روق علينا" كي تحمس جمهورها لمتابعتها ومشاهدة الكليب فور طرحه بشكل كامل.

وقدمت عليا، مع  تامر حسني منذ سنوات، أغنية "اطمن" وحققت نجاحا كبيرًا وقت طرحها في الأسواق.
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عاليا تطرح أغنية روق علينا عبر يوتيوب

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