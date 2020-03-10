عليا تطرح أغنيتها الجديدة روق علينا.. فيديو

طرحت المطربة عليا، أغنيتها الجديدة "روق علينا"، بعد فترة من الترويج له، ومن المقرر أن يتم طرح الفيديو كليب بشكل كامل يوم الأحد المقبل، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على يوتيوب.





أغنية "روق علينا" لـ عليا، من كلمات وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع: جلال الحمداوى، ويتولى إخراج الكليب: بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى.



